El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente @ep

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha llançat un fort dard contra el president socialista de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que avui ha carregat contra el Govern afirmant que està "a l'extraradi de la democràcia" per incloure el terrorisme a la Llei d'Amnistia.

Però el Govern no ha quedat callat, i ha decidit respondre amb una de les seves figures més polèmiques, Óscar Puente, llançant unes declaracions que probablement trenquin definitivament la relació entre la cúpula del PSOE i la delegació castellanomanxega. "Qui està a l'extraràdio del PSOE és el senyor Page des de fa força temps", ha sentenciat Puente, deixant atònits els periodistes.

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha dit aquest dimecres que el PSOE es troba ara mateix "a l'extraradi de la Constitució, a punt de trepitjar la frontera constitucional" després de l'últim pacte aconseguit amb Junts per fitar els delictes de terrorisme que estaran inclosos a la Llei d'Amnistia, asseverant a més que "no hi ha terrorisme bo i terrorisme dolent".

Així es va pronunciar García-Page aquest dimecres a preguntes dels mitjans durant la inauguració de l'estand de Castella-la Manxa a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) on, això sí, ha assegurat que el PSOE "no és un partit del qual es pugui dubtar constitucionalment” ja que “té molt clar el que és” la Carta Magna.

Tot i això, ha demanat que aquesta "frontera constitucional" no es passi mai perquè el PSOE és "essencial" com a partit a Espanya "ia l'estructura constitucional del país".

És el moment de no parlar i actuar



També des de Fitur ha respost Puente, que a més ha estat qüestionat sobre l'última esmena pactada entre PSOE i Junts i sobre si, segons ell, hi ha terrorisme bo i dolent.

Igual que va fer hores abans, Puente ha respost que el que hi ha "són vestits a mida per impedir que el Parlament legisli" i les mesures que aprova el Parlament siguin efectives. "Aquest és el problema que té aquest país", en referència a la recent imputació de l'expresident Carles Puigdemont per delicte de terrorisme, que podria complicar-ne la inclusió a la Llei d'Amnistia.

Puente considera que és el moment de "no parlar més d'aquest tema i actuar" i això és el que està fent el PSOE en aprovar el canvi esmentat a la norma. "Alguns actuen i sembla que quan actuen els molesta que siguem crítics. Nosaltres actuarem també, és el que estem fent", ha rematat.