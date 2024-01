Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero a Vistalegre II - EP

Pablo Iglesias és Podemos i Podemos és Pablo Iglesias, per la qual cosa sembla que en la formació no hi cap ningú més que ell i els seus seguidors, els que aplaudeixen cadascuna de les decisions del líder suprem, el posseïdor de la veritat, el gran Pablo. L?última víctima d?aquest ego desmesurat del líder de Podem ha estat Juan Carlos Monedero, un dels fidels escuders de Pablo Iglesias durant aquests anys i que ara ha estat acomiadat de Canal Red, el mitjà de comunicació on Podem exhibeix el seu ideari polític. I quin ha estat el pecat de Monedero? Contradir el líder i dir que va ser un error votar en contra de les lleis laborals que Yolanda Díaz va portar al Congrés.

"Estimats i estimades desobedients: aquesta setmana va deixar d'emetre's a la frontera a Canal Red", ha començat dient Monedero en una publicació a la xarxa social X - abans coneguda com Twitter- recollida per CatalunyaPress . "Els responsables del Canal volen reforçar la seva línia ideològica i és evident que les meves desobedients ulleres de Lennon desenfoquen en aquest objectiu", ha sentenciat Mondero.

"Pablo i jo hem parlat d'èxits, amistat, desacords. I llest. No és fàcil lluitar des de l'esquerra que molesta. Ningú pot negar el setge a Podem i és evident la voluntat de Canal Red de fer pinya davant el setge. No crec que sigui el més eficaç, però ho entenc", continua relatant Monedero. "El camp de la lluita és vast, segueixo convençut de la unitat -sense ingenuïtats- i ens trobarem, com els rebels, en algun dels camins. Els enemics són a altres llocs", afegeix en un tuit publicat aquest dimecres.



"Sempre he pensat que la màxima expressió de la intel·ligència és la bondat i m'han produït llàstima els que confonen la generositat amb la debilitat o la manca de llums. La baralla per un món més decent ha d'estar marcada, precisament, per la generositat", afirma Moneder en la publicació llançant un punxant dard contra Iglesias.

Monedero ha volgut deixar clar que la seva marxa es deu a tenir una opinió diferent “I qui no s'atreveixi a dissentir, que s'hi dediqui a una altra cosa. cantava Pablo Milanés", sentencia al seu missatge.



Tot i l'acomiadament, mana un afectuós missatge a Iglesias: "Vull donar prioritat a l'amistat amb algú a qui conec des dels seus temps d'estudiant, a qui admiro ia qui vull. L'amistat, com l'amabilitat i la generositat, tenen aquestes coses . Que tinguem sort, que cantava Lluis Llach". Molta sort necessitaran...