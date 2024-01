Arxiu - La diputada de Junts Marta Madrenas, al Congrés. - Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu

La diputada de Junts al Congrés Marta Madrenas ha titllat d'"ultra", encara que sense citar-lo expressament, el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló, per veure delictes de "terrorisme" en les accions convocades per Tsunami Democràtic en protesta per la sentència del 'procés', unes manifestacions en què, segons ha dit "no es va tirar ni un paper a terra".

Madrenas ha pres la paraula a la reunió de la Diputació Permanent del Congrés per replicar la portaveu adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo i la portaveu de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, que han defensat que el president del Govern, Pedro Sánchez, deu comparèixer d'urgència davant el Ple per explicar els pactes que el PSOE va aconseguir amb Junts a canvi de l'abstenció dels independentistes en la convalidació de tres decrets llei el 10 de gener passat.

La diputada de Junts no hi ha intervingut quan se substanciava el debat sobre la compareixença de Sánchez i s'ha reservat per a l'últim dels que han tingut lloc a l'òrgan que substitueix el Ple en els períodes no ordinaris de sessions.

Tot i que ja es parlava d'altres assumptes, Madrenas ha utilitzat el seu torn per criticar els arguments del PP i Vox en contra de la Llei d'Amnistia i de l'esmena que Junts va pactar amb el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB i Podem per la que podran amnistiar els delictes de terrorisme en què no hi hagi "intenció directa" de causar "violacions greus de drets humans".

Acusació "inaudita"

"La ciutadania sap perfectament el que és robar i estafar i s'ha de partir de riure quan sent que es volen equiparar amb terrorisme manifestacions absolutament pacífiques en què no es va tirar ni un paper a terra, per més que un jutge ultra vulgui emmarcar-lo en una arquitectura jurídica que és inaudita", els ha etzibat Madrenas.

A més, ha carregat contra Álvarez de Toledo i el PP pels seus "discursos enverinats" en relació amb l'amnistia i el 'procés' i els ha avisat que, amb aquests arguments, "no és casualitat" que tinguin una representació "tan menor " a la seva comunitat. "La ciutadania de Catalunya és sàvia i és madura, segur que la d'aquí també", ha lliscat.