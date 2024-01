Arxiu - El secretari general de Sumar al Congrés, Txema Guijarro - Isabel Infantes - Europa Press - Arxiu

El secretari general de Sumar al Congrés, Txema Guijarro, ha deixat clar que el soci minoritari del govern pensa assolir molts més acords amb Bildu i, davant de les protestes del PP i Vox, ha replicat: "Si no els agrada el te, prepareu-vos per prendre dues tasses".

Al debat celebrat a la Diputació Permanent del Congrés sobre suposades negociacions entre membres del Ministeri de l'Interior i de Bildu sobre els presos d'ETA, Guijarro ha explicat que "històricament l'esquerra alternativa a Espanya ha mantingut postulats ideològics molt propers a l'esquerra abertzale " i estava d'acord "en gairebé tot", llevat de l'ús de la violència, que era "un oceà" que els separava.

"Era una diferència que era inhabilitant per tenir cap mena de relació política amb l'esquerra abertzale. Però ETA s'ha acabat, feliçment, i el meu grup parlamentari està àvid per arribar a acords polítics amb Bildu", ha confessat.

És més, ha donat a entendre que els acords aconseguits fins ara són només la punta de l'iceberg i que "falta molt per arribar". "A penes estem començant, jo confio que d'aquí uns anys tinguem un bon bagatge d'acords polítics que serveixin a la classe treballadora del meu país. Així que li dic que, si no li agrada el te, prepareu-vos per prendre dues tasses", ha deixat anar al diputat del PP Sergio Sayas, molt crític amb els acostaments del govern a Bildu.