Guerra total al PSOE, amb l'Executiva del partit trencant amb la direcció de Castella-la Manxa i una de les figures més importants del partit, Emiliano Garcia-Page. Tot ha començat aquest matí, quan el president de Castella-la Manxa ha afirmat que el PSOE es troba ara mateix "a l'extraradi de la Constitució, a punt de trepitjar la frontera constitucional" després de l'últim pacte aconseguit amb Junts per fitar els delictes de terrorisme que estaran inclosos a la Llei d'Amnistia, asseverant a més que "no hi ha terrorisme bo i terrorisme dolent".

Així s'ha pronunciat García-Page aquest dimecres a preguntes dels mitjans durant la seva presència a la inauguració de l'estand de Castella-la Manxa a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) on, això sí, ha assegurat que el PSOE "no és un partit del qual es pugui dubtar constitucionalment” ja que “té molt clar el que és” la Carta Magna.

Tot i això, ha expressat que aquesta "frontera constitucional" no es passi mai perquè el PSOE és "essencial" com a partit a Espanya "ia l'estructura constitucional del país".

Pel que fa al contingut de l'esmena, García-Page ha ironitzat assegurant que se sent "alleujat" en conèixer-ne el contingut, perquè als independentistes "encara no se'ls ha acudit exigir, no ja que se'ls perdonin tots els atropellaments i atropellaments que van fer, sinó que els mantinguin la immunitat per als propers atropellaments que vulguin fer”.

El president castellanomanxec ha incidit que creu que l'independentisme català "no cerca només l'amnistia, busca la impunitat" i ha considerat que és "més prudent" esperar a veure "el text final o l'última exigència que tingui Puigdemont". "No vull ser un comentarista del dia a dia", ha postil·lat.

En tot cas, sí que ha asseverat que “no hi ha terrorisme bo i terrorisme dolent”. "Terrorisme significa tenir intenció de generar terror i, òbviament, hi va haver molta gent organitzadament aquells dies a Barcelona, a Catalunya, que va voler generar terror social. Això és evident", ha afegit, tot i que ha reconegut que "això no ho han de dir els polítics, ho han de dir els jutges”.

Per això, ha afirmat que "és hora que es respecti els jutges en la seva funció d'aplicar les lleis", ja que "el Parlament pot fer les lleis que vulgui però finalment els qui les han d'interpretar són els jutges".

Pont i Santos Cerdán reposen durament

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha replicat el president de Castella-la Manxa, el també socialista Emiliano García Page, que ha dit que el PSOE es troba "a l'extraradi de la Constitució" i ha assenyalat que és ell qui està "a l'extraradi del PSOE" mentre que la direcció del partit i el Govern es troben al centre de la Carta Magna.

"Qui és a l'extraradi del Partit Socialista Obrer Espanyol és el senyor Page des de fa força temps", ha assenyalat en referència a les nombroses crítiques del dirigent autonòmic a la Llei d'Amnstia i als pactes de Pedro Sánchez amb l'independentisme. "Nosaltres estem al centre de la Constitució", ha defensat.

També ha respost el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, a través de X, assenyalant que la majoria sap què és terrorisme i que Page també ho hauria de saber.

Nova rèplica de Page

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha sortit al pas de la rèplica rebuda pel ministre de Transports, Óscar Puente, després d'una cruïlla d'acusacions que ha acabat amb el líder castellanomanxec recordant a l'exalcalde de Valladolid que ell guanya eleccions a la seva comunitat autònoma. "El que guanya a la dreta ia l'extrema dreta en aquest país no està en cap extraradi. Jo guanyo eleccions. A veure si hauré de demanar disculpes per guanyar eleccions".