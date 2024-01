Una nit de protestes a Urquinaona. Foto: Europa Press

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix la causa de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha assenyalat que les lesions que van patir 2 policies en els altercats posteriors a la sentència del Procés són "incompatibles amb el dret a la vida i integritat física reconeguts a l'article 15 de la Constitució, i l'article 2 del Conveni Europeu de Drets Humans” .

Es dóna la circumstància que aquest article concret del Conveni Europeu és un dels exclosos expressament a la llei d'amnistia després de l'última modificació que ha patit la proposició de llei, encara que aquesta violació dels drets humans ha de ser "manifesta" i "amb intenció directa", segons recull l'esmena incorporada el 23 de gener passat.

Aquest esment al Conveni Europeu de Drets Humans apareix a la interlocutòria del magistrat pel qual rebutja el recurs presentat per una de les investigades contra la personació en el procediment de dos agents de policia que van patir ferides de gravetat en els incidents ocorreguts el 18 d'octubre del 2019 a la plaça d'Urquinaona i Via Laietana de Barcelona, després de conèixer-se la sentència del Procés.

En el seu recurs, al qual s'havia adherit el Ministeri Fiscal, la defensa de Marta Molina al·legava que aquests actes no eren imputables a Tsunami sinó als Comitès de Defensa de la República (CDR), i per això no es podien vincular a la causa en què es van personar els agents.

El jutge, en una interlocutòria recollida per Europa Press , assenyala que aquest argument no pot servir per eximir de cap responsabilitat Tsunami, "com si la presència d'uns CDR desplacés totalment la responsabilitat dels altres".

ESCENARIS "CRUENTS"

El magistrat afirma que Tsunami "no va ser un convidat de pedra a les mobilitzacions que van sacsejar diferents ciutats de Catalunya, i que van tenir com un dels seus escenaris més cruents els fets que es van desencadenar a la Via Laietana ia la Plaça Urquinaona de Barcelona".

Al fil, recorda que a l'exposició raonada que va elevar el Suprem ja s'esmentava que Tsunami havia anunciat aquell dia a les xarxes socials la convocatòria d'una vaga general, amb el text següent: "Pensàvem que la sentència era el final d'un moviment i ha estat el seu reinici. Avui bloquegem el país per recordar una solució i exercir els nostres drets i llibertats”.

El jutge explica que va ser precisament "sota la cobertura d´aquesta vaga quan es van produir alteracions greus de la pau social i de l´ordre públic".

SÁNCHEZ VISITÀ ELS FERITS

Igualment, explica que atès que no ha pogut sentir el perjudicat, ni fer informes forenses, "no es pot inferir si pel tipus d'objecte llançat, el lloc on es va rebre l'impacte, la posició de l'agressor o qualsevol altra circumstància perifèrica concurrent, es podria apreciar un ànim de lesionar o homicida".

Tot i això, afegeix que la gravetat d'aquesta acció, la repercussió pública que va tenir i el notori interès mediàtic que va motivar l'hospitalització dels agents lesionats, va portar fins i tot que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudís a visitar-los a l'hospital on estaven ingressats.

Per tot això, el magistrat conclou que no es pot minimitzar aquesta acció ni el resultat greu que va ocasionar, "incompatible amb el dret a la vida i integritat física reconeguts a l'article 15 de la Constitució, i l'article 2 del Conveni Europeu de Drets Humans , i del que podrien ser partícips els investigats".