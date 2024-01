L'ovació a la Cambra després de la votació. Foto: Europa Press

El Ple del Senat ha aprovat aquest dijous 25 de gener definitivament la reforma de l'article 49 de la Constitució per substituir la paraula disminuït per persona amb discapacitat , amb tots els partits a favor menys Vox. En concret, la Cambra Alta ha donat llum verda a la modificació per 254 vots a favor i 3 en contra dels senadors del partit de Santiago Abascal , que han votat de manera electrònica.

La proposta s'ha dut a terme per la via exprés, tal com van acordar Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. En no introduir la Cambra Alta cap modificació al text remès pel Congrés, la reforma no ha de tornar a la Cambra Baixa i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE. A més, es publicarà també en català, èuscar, gallec i basc.

Aquesta reforma Constitucional va ser impulsada pel Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) el 2018 i, juntament amb el suport de la llavors vicepresidenta del Govern, la socialista Carmen Calvo, va arribar al Congrés amb un acord unànime per substituir l'article per un nou text "més acord als nous temps".

Fins ara, l'article 49 de la Constitució està redactat així: "Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran l'atenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment per al gaudi dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans”.

Així, després de l'aprovació de la reforma, la redacció canviarà "les persones amb discapacitat exerceixen els drets previstos en aquest Títol en condicions de llibertat i igualtat reals i efectives". "Es regularà per llei la protecció especial que sigui necessària per a aquest exercici", s'afegeix.

A més, al segon punt constarà "Els poders públics impulsaran les polítiques que garanteixin la plena autonomia personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat, en entorns universalment accessibles. Així mateix, fomentaran la participació de les seves organitzacions, en els termes que la llei estableixi. S'atendran particularment les necessitats específiques de les dones i els menors amb discapacitat".