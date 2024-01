Arxiu - El líder de Més País, Iñigo Errejón, durant la Green Social Summit, a Espai Larra, a 30 de setembre de 2023, a Madrid (Espanya)

La portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, deixarà aquest càrrec després d'acabar el Ple de dimarts que ve per bolcar-se ja completament com a candidata a les eleccions gallegues del 18F. I ja hi ha candidat per substituir-la, el líder de Más País Íñigo Errejón.



El nom d'Errejon ha sonat a totes les travesses. Diverses fonts de la coalició situaven el líder de Más País, Íñigo Errejón com el principal candidat per rellevar Lois, atès que compta amb experiència en el càrrec a la primera etapa de Podem i la seva ascendència en el projecte de Díaz ha anat en augment, on se'n valora la capacitat política i comunicativa.

De fet, el diputat forma part de l'Executiva provisional de Sumar, ha col·laborat en mítings de la precampanya gallega i coordina, juntament amb Lois, l'elaboració de la ponència política del projecte de Díaz, de cara a la seva assemblea fundacional del proper 23 de març.

Alhora, l'estructura territorial de Más País està arrencant processos d'integració a Sumar, com ja es va acordar a Andalusia i Castella i Lleó, excepte en el cas de Más Madrid.

Un altre perfil que figura a les travesses internes, encara que amb menys força els últims dies, és la portaveu adunta i dirigent d'En Comú Podem, Aina Vidal; amb un perfil feminista que gaudeix de la confiança de Díaz i que compta també amb experiència parlamentària.

Per part seva, IU va postular el seu portaveu parlamentari, Enrique Santiago, encara que és una opció que els sectors consultats veien amb menys possibilitats. Això sí, dins de la coalició s'estima que es reforçarà també la visibilitat d'aquesta formació al Congrés i agafa pes que aquesta formació tingui una mena de portaveu suplent.

Última intervenció de Lois

D'aquesta manera, la previsió és que Lois faci la seva última intervenció com a portaveu a l'hemicicle a la sessió de la Cambra Baixa que abordarà la proposició de Llei d'Amnistia, segons indiquen fonts de la formació.

Així, Lois deixarà dimarts d'estar al capdavant del grup parlamentari a falta de definir encara el dia concret en què formalitzarà la renúncia a l'acta de diputada, encara que en tot cas la idea és fer-ho abans de l'inici de la campanya als comicis gallecs , que arrenca el proper dia 2 de febrer.

El seu reemplaçament quan deixi l'escó serà l'economista Manuel Lago, un dels assessors de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, al Ministeri de Treball i que va concórrer com a 'número dos' de la llista de Sumar a la circumscripció per la Corunya.

Per tant, Sumar haurà d'escollir un reemplaçament per a Lois a la Portavocia principal grup plurinacional al Congrés, una potestat que recau en aquesta formació segons figura a l'acord de coalició subscrit amb els diferents partits d'esquerra que formen part de la confluència.