El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha afirmat que el Govern està "activament treballant per afrontar les crisis" que afecten algunes empreses a Espanya en aquests moments, entre elles, Bimbo, Danone, Michelin, Alcoa i ArcelorMittal.

En una entrevista a Antena 3, Hereu ha explicat que l'Executiu està "molt a sobre de tots i cadascun" dels casos, que responen a causes diferents, tot i que ha subratllat que "el context és de presentació de molts projectes a totes les regions d´Espanya".

En aquest context, el titular d'Indústria ha assegurat que el marc general és més aviat que hi ha molts més projectes en positiu que la gestió de crisi que el Govern està abordant, una darrere l'altra”.

"No hi ha una onada de desindustrialització, sinó que el que hi ha és un corrent de reindustrialització", ha afirmat Hereu.

Tot i això, ha evidenciat que "cal afrontar els casos que són importantíssims", referint-se en la rellevància d'"Alcoa per a Galícia, i la d'ArcelorMittal per a Astúries i per a Espanya".

Així, en el cas de la siderúrgica i els dubtes sobre les seves inversions compromeses per a les factories asturianes, ha assenyalat que la companyia "és vital per a Astúries i per a Espanya".

El ministre d'Indústria també ha explicat que les crisis "moltes vegades vénen de contextos internacionals de baixa demanda i no pas per la falta de competitivitat d'aquests centres industrials".

"Estem activament treballant amb les empreses o els sindicats perquè tots aquests elements es resolguin favorablement i sempre defensarem els projectes industrials", ha dit Hereu.