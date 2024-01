L?exvicepresidenta del Govern Carmen Calvo en una foto d?arxiu

L'exvicepresidenta del Govern i actual diputada del PSOE, Carmen Calvo, ha assenyalat que el Poder Judicial ha de respectar el treball legislatiu i considera que no s'ha de pronunciar sobre l'amnistia fins que no sigui aprovada i es converteixi en llei. Al seu parer no s'estan respectant els temps.

Calvo ha fet aquestes declaracions en ser interrogada sobre la interlocutòria publicada aquest dijous pel jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, instructor de la causa de 'Tsunami' que assenyala que les greus lesions que van patir dos policies en els aldarulls posteriors a la sentència del 'procès' són "incompatibles amb el dret a la vida i integritat física reconeguts a l'article 15 de la Constitució, i l'article 2 del Conveni Europeu de Drets Humans".

La interpretació dels fets que fa el jutge va en sentit contrari a l'esmena pactada a última hora entre PSOE i Junts i podria complicar la inclusió a l'amnistia de l'expresident català Carles Puigdemont a la causa de Tsunami.

Es dóna la circumstància que aquest article concret del Conveni Europeu és un dels exclosos expressament a la llei d'amnistia després de l'última modificació que ha patit la proposició de llei, encara que aquesta violació dels drets humans ha de ser "manifesta" i "amb intenció directa", segons recull l'esmena incorporada el 23 de gener passat.

L'exquisidesa de no pronunciar-se



"El Poder Judicial també ha de respectar que estem a la feina legislativa ara mateix, en un treball parlamentari que requereix també de l'exquisidesa de no pronunciar-te", ha indicat al Congrés, a l'entrada de la Comissió d'Igualtat.

"Particularment quan formes part d'un altre poder fins que el text definitivament es pugui aprovar, aparegui al Butlletí Oficial de l'Estat i es converteixi en llei, que és quan els tribunals del nostre país el poden aplicar", ha afegit a continuació.

Calvo considera que no es respecten els temps i això "no és bo" perquè no dóna tranquil·litat als ciutadans, que al seu parer és el que necessita el país.

Polèmica amb García Page



D'altra banda, respecte a les crítiques llançades pel president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, que ha dit que el PSOE es troba "a l'extraradi de la Constitució", Calvo considera que en els moments "complicats" cal ajudar a les sigles del propi partit.

"Sobretot perquè ell té molt bons resultats electorals, està molt ben valorat al seu territori i es pot, evidentment, permetre recolzar el seu partit en un altre episodi i en altres llocs", ha assenyalat.

En tot cas, no considera que s'hagi de sancionar Page per les seves declaracions encara que considera que les crítiques s'han de pronunciar dins del partit i li recorda que el cap de setmana passat va tenir dos òrgans en què va poder parlar amb llibertat. Es referia a la Convenció Política i al Comitè Federal que el PSOE va celebrar a la Corunya, als quals Page no va acudir perquè estava de viatge a la Xina.

En aquest sentit, sosté que els partits estan per donar tranquil·litat a la ciutadania perquè són un instrument d'organització del poder reconegut per la Constitució, "així que jo prefereixo dir-ho dins que fos", ha apuntat.