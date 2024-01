Irene Montero @ep

L'exministra d'Igualtat Irene Montero ha defensat aquest dijous la seva candidatura a les primàries que ha organitzat Podem per confeccionar la llista a les eleccions al Parlament europeu que se celebraran el proper 9 de juny amb la pretensió d'impulsar una esquerra que vulgui "guanyar per transformar ".

Així ho ha manifestat Irene Montero en un acte de la seva campanya a les citades primàries de Podem que s'ha celebrat aquest dijous a la tarda a Sevilla, i en què han precedit l'exministra al torn de paraula la secretària general de Podem Andalusia i diputada per Granada, Martina Velarde, i dos dels integrants andalusos de la candidatura d'Irene Montero, l'activista trans Mar Cambrollé i el jornaler i exdiputat d'Unidas Podemos per Jaén Diego Cañamero.

Irene Montero ha defensat el nom de la seva candidatura --'Ara més que mai Podem'-- i ha subratllat que els últims anys des del partit morat han acumulat "moltíssima experiència" i "moltíssim aprenentatge en la política institucional i fora d'ella" ", alhora que han vist "com funciona l'adversari i quin és el cost polític que ens vol fer pagar per ser allò que som".

La dirigent de Podem ha avisat que "les nostres raons i la nostra esperança segueixen intactes", i ha defensat que "hem avançat molt" i "Espanya és una altra gràcies a la feina que Podem ha fet aquests anys, però queda moltíssim per fer".

"Per això, amb aquests aprenentatges, amb aquesta experiència, amb tots els errors, amb totes les dificultats, amb tot el desgast, però amb les raons i amb l´esperança intactes, nosaltres volem tornar a guanyar", i "ara més que mai podem tornar a guanyar", ha asseverat Irene Montero, que ha argumentat que les properes eleccions europees "són importants també" perquè tant Espanya com Europa necessiten "una esquerra que cregui que es pot guanyar, que aspiri a guanyar per transformar".

"Espanya necessita una esquerra que no oblidi que es pot" i "que no es conforme", i "això és Podem, una esquerra que sap que es pot guanyar i que no es conforma", segons ha manifestat l'exministra, que ha sostingut que, mentre el seu partit va formar part del Govern d'Espanya, "per a molts sectors progressistes" va ser "més important posar fi a la força d'aquesta eina política que governar i transformar per garantir drets".

Irene Montero també ha defensat que "quan Podem governa no es poden vulnerar els drets humans", i ha advertit que "si l'esquerra, si els sectors progressistes, fan el mateix que la dreta, i aposten per una Europa que construeix murs, que no garanteix vies legals i segures, que permet que hi hagi milers de persones que a la recerca d'un futur millor acaben a la Mediterrània, que és avui una gran fossa comuna, llavors la dreta mana encara que no governi", i "no necessiten guanyar eleccions perquè, encara que les guanyin els sectors progressistes, faran el mateix que ells”.

Surt "a per totes"



En aquesta línia, Irene Montero ha proclamat que ella i els membres del seu equip surten "a per totes en aquestes primàries i aquestes eleccions" europees, "perquè sabem que s'hi juga molt Europa i també Espanya", i al fil ha reivindicat "el dret a somiar amb un altre món possible", així com ha defensat que des de Podem "hem demostrat que sí que es pot", encara que a canvi hagin de "pagar un cost polític important".

L'exministra també ha dit que amb la seva candidatura plantegen al país "una proposta d'esperança, de no conformar-se, de no resignar-se", perquè "sabem que les coses poden canviar", segons ha insistit abans d'afegir que "la condició perquè les coses canviïn és oblidar-se d'aquesta idea que 'així és la vida' i que les coses mai no poden canviar”.

Després d'això, s'ha preguntat si, de cara a aquestes eleccions al Parlament europeu, la gent "està disposada a sumar colze a colze els esforços suficients per fer possible que una força" com Podem "guanyi per transformar", i després de reivindicar que a aquests comicis "l'esperança ha de vèncer la resignació", ha conclòs manifestant que ella es presenta a aquestes primàries perquè sap que "es pot fer alguna cosa diferent", que es pot fer "allò que el PSOE i el PP em diuen que no es pot", segons ha asseverat abans de finalitzar fent una crida a la participació dels militants de Podem en aquestes primàries.

Prèviament, la secretària general de Podem Andalusia, Martina Velarde, ha qualificat en aquest acte Irene Montero com "el capital polític més important que tenim a l'esquerra".

"Què puc dir d'Irene", ha afirmat Velarde, moment en què el públic assistent a l'acte ha començat a corejar el nom de l'exministra, abans d'assegurar que "has fet un pas molt valent, molt important", i prometre-li que " des d'Andalusia no caminaràs mai sola", al mateix temps que s'ha mostrat convençuda d'aquesta reciprocitat, afirmacions abans de proclamar es tractava de "la millor ministra d'Igualtat que ha pogut tenir aquest país".

La també diputada al Congrés per la província de Granada ha defensat la celebració d'eleccions primàries per a la conformació de la candidatura a les eleccions europees després d'esgrimir que “sempre hem fugit dels dadades, de les llistes pactades a taules de llitera, sempre sotmesos a la voluntat de la militància”.

Velarde, que ha afirmat que "a Andalusia ens estem jugant tot", i s'ha lamentat que "a les europees no se li dóna la importància que té", s'ha preguntat per què "després de 40 anys d'adhesió a la UE seguim sent la perifèria de la perifèria, estem als rànquings de les taxes d'atur", per lamentar llavors que "ens hem convertit en un model d'explotació sense límits", pràctica de la qual ha atribuït "està apostant la Junta d'Andalusia, fent negoci amb l'aigua".

"Per això necessitem un Podem fort a Europa, Podem té una proposta fonamental per canviar la nostra terra, només quan hi ha Podem es transforma la realitat", ha proclamat Velarde en la seva intervenció.