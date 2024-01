La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i) y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d),

Unides Podem, Junts per Catalunya, PNB i EH Bildu han demanat a la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, el cessament de la directora de l'Institut de les Dones, Isabel García, per les "posicions molt hostils" contra les persones trans i els seus missatges en xarxes socials que titllen de "transfòbia".

Així ho ha demanat la diputada d'Unidas Podemos i exministra de Drets Socials Ione Belarra, que ha llegit algunes de les piulades que ha escrit Isabel García com: 'La llei trans no és una bona llei. Pur deliri queer' o 'les dones trans no existeixen'. "Aquestes piulades no són una opinió, això és discurs d'odi, és transfòbia", ha denunciat Belarra, aquest dijous durant la Comissió d'Igualtat al Congrés dels Diputats, en què ha comparegut Redondo.

A més, ha preguntat si creu que les persones del col·lectiu LGTBI se senten "segures" a Espanya sabent que "una de les principals responsables del Ministeri d'Igualtat, que hauria de ser qui més les protegeixi" ha escrit aquests missatges.

"A nosaltres ens sembla que no. Una persona que ha escrit això alguna vegada a la seva vida no pot estar exercint una responsabilitat pública d'aquestes característiques i li demano que la cessi, que la cessi immediatament. Perquè cada dia que aquesta persona roman a la seva vida ja que s'està validant el discurs d'odi, s'està validant la transfòbia per part seva i també per part del president del Govern", ha advertit Belarra.

En aquesta línia, la diputada d'EH Bildu, Isabel Pozueta, ha demanat a la ministra d'Igualtat "revertir" el nomenament d'Isabel García que "ha mantingut sempre posicions molt hostils, com s'ha comentat, amb les organitzacions trans". "Pensem que aquest nomenament és incoherent", ha subratllat, mostrant el seu suport al col·lectiu LGTBI.

Per part seva, la diputada del PNB Maribel Vaquero també s'ha fet ressò de la "preocupació" del col·lectiu LGTBI per aquest nomenament i ha apuntat que "no és acceptable" i que "tampoc sembla suficient que la directora digui que lamenta els seus comentaris personals ".

"No sembla raonable pensar que el govern espanyol estigui prou compromès amb el desenvolupament d'aquesta llei quan un dels seus càrrecs més importants, ni més ni menys que la directora de l'Institut de les Dones, és una persona que hagi fet declaracions contra la llei trans ", ha insistit.

Així mateix, la diputada de Junts Pilar Calvo ha dit que "és trist que aquesta persona estigui al capdavant d´aquest institut, una persona que diu que les dones trans no existeixen". "Per tant, li pregunto: què pensa fer amb la directora de l'Institut de la Dona? Esperem una decisió per part seva, una mostra de respecte per les persones d'aquest col·lectiu", ha remarcat.

Igualment, des d'Esquerra Republicana, la diputada Pilar Vallugera ha demanat la presència d'Isabel García perquè "expliqui si creu o no que ha de demanar disculpes per les declaracions i els tuits i si pensa tirar endavant l'Institut amb aquesta mirada ideològica o si és que tenia un mal moment i es compromet a no fer discursos d'odi contra les persones trans".

Redondo demana "confiança"

Per part seva, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha demanat "una aposta", "confiança" als diferents partits polítics i ha assegurat que el seu equip de Govern està "fermament compromès amb l'avanç en drets, fermament compromès amb el desenvolupament" de les lleis que han suposat avenços importants i valents en drets". En aquesta línia, ha subratllat que qui no estigui compromès amb aquestes línies de govern, "no hi té cabuda", tal com va fer recentment en una reunió amb col·lectius trans.

"Vaig decidir prendre aquest nomenament i fer aquest nomenament, per descomptat, em vaig guiar pel currículum professional, tant en allò públic com en allò privat, i pel currículum polític i vital", ha assegurat.

En tot cas, ha precisat que és "conscient del "malestar", però també ha recalcat que Isabel García es va disculpar. "Ella va fer aquest exercici d'humilitat i crec que és important reconèixer-ho", ha afirmat.