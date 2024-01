Arxiu - La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà @ep

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha criticat l'"intent de recargolar la llei" per atribuir terrorisme a l'independentisme català, en al·lusió al magistrat de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García Castelló, per veure delictes de terrorisme en les accions convocades per Tsunami Democràtic a la protesta per la sentència del procés independentista.

"Em sembla obscè que un país com aquest, on hem patit el terrorisme, que s'intenti relacionar l'independentisme amb el terrorisme. Està fora de lloc i no té sentit", ha afirmat Vilagrà aquest dijous en una entrevista a Onda Cero.

Pel que fa a la cessió de competències en immigració pactada entre PSOE i Junts, la vicepresidenta ha afirmat que no sap els termes de l'acord, i ha reclamat separar els debats d'immigració i seguretat: "No es pot vincular immigració i delinqüència".

Ha sostingut que ella "no tenia cap dubte" que el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat tornaria a ser Pere Aragonès, després que el partit l'avalés el cap de setmana passat en un Consell Nacional, malgrat que hi havia dubtes de si els republicans apostarien pel president del partit, Oriol Junqueras, després de ser amnistiat.

Vilagrà també ha indicat que "no hi ha data" per a una nova reunió entre Aragonès i el president del Govern, Pedro Sánchez, que es van veure per darrera vegada en una trobada al Palau de la Generalitat el 21 de desembre, després de la investidura de Sánchez .