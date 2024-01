El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va investigar el president de la Generalitat, Pere Aragonès , perquè creia que era qui dirigia els Comitès de Defensa de la República (CDR) i que, per aquest motiu, es va instal·lar el programari Pegasus al mòbil.

Fonts consultades per Europa Press han assegurat que els documents sobre l'espionatge a Aragonès que el Govern va desclassificar parcialment a petició del jutge estan "plens de parts eliminades", amb pàgines senceres ratllades, i que volen estudiar aquesta documentació.

Tot això sorgeix abans que l?exdirectora del CNI Paz Esteban declari aquest divendres 26 de gener com a investigada per la querella presentada per Aragonès pel cas d?espionatge amb Pegasus.

Les fonts han considerat que la justificació del CNI per intervenir el telèfon d'Aragonès està "fora de tota realitat" i que són invencions inversemblants, diuen textualment.