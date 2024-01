CGPJ / Europa Press

El comissari de Justícia, Didier Reynders, ha acceptat aquest divendres participar en un "diàleg estructurat" per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i ha citat per fer-ho dimecres que ve a Brussel·les a una primera reunió al ministre de Justícia , Félix Bolaños, i el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons.

Així ho ha comunicat el mateix Reynders a Bolaños i González Pons en una carta enviada a tots dos en què els informa que accepta "implicar-me en un diàleg estructurat amb vostès", segons el text al qual ha tingut accés Europa Press i ha confirmat en roda de premsa el portaveu de Reynders.

El comissari proposa que la primera cita tingui lloc dimecres que ve a la tarda a Brussel·les.

EL GOVERN AGRAIX LA MEDIACIÓ

El Govern, per la seva banda, agraeix a la Comissió Europea la seva "ràpida resposta" a la petició del Govern perquè s'impliqui en la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que fa més de cinc anys que està caducat i espera començar a treballar "amb urgència" a la mateixa.

Així ho han indicat fonts governamentals que esperen que aquesta sigui la negociació "definitiva" després de diversos intents en què el PP s'ha fet enrere. Després que aquest mateix divendres la Comissió hagi acceptat intervenir en la negociació entre el Govern i el PP per desbloquejar la renovació de l'òrgan de govern dels jutges, fonts de l'Executiu assenyalen que aquest mateix matí el comissari de Justícia, Didier Reynders, va confirmar ministre Félix Bolaños que la Comissió faria pública avui la seva decisió de participar en el procés.

A l'Executiu consideren que la preocupació de la Comissió per la renovació del CGPJ és màxima, tal com ha expressat en diferents ocasions i també aquest dijous i divendres el comissari Reynders a Bolaños, segons indiquen. Per tant esperen que la primera reunió amb el PP i amb la Comissió es produeixi "com més aviat millor" i confien que aquesta negociació sigui la definitiva "després que el PP trenqués unilateralment l'acord aconseguit el 2018 i es negués a ratificar el del 2022", apunten.

En aquesta mateixa línia, des del Govern asseguren que treballaran per tornar la normalitat institucional al poder judicial i el prestigi que es mereix el CGPJ. A més, reiteren que el bloqueig d'aquest òrgan està provocant una crisi institucional i un deteriorament del servei públic de la Justícia, a més d'un cost econòmic que xifren en 12,5 milions d'euros anuals.

La Comissió ha confirmat aquest divendres que participarà en el procés, una proposta que li va plantejar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al president del Govern, Pedro Sánchez i que aquest va acceptar. El president popular va llançar per sorpresa aquesta fórmula en l'última reunió que van mantenir els dos líders, el 22 de desembre, en què es van comprometre a emprendre la renovació dels vocals del CGPJ.