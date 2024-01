Aragonès ha reaccionat aquest 26 de gener. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat aquest divendres 26 de gener els arguments i les "mentides" del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) per justificar la necessitat d'espiar-lo i ha demanat anar fins al final per depurar responsabilitats.

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans després que hagi transcendit que el CNI va investigar Aragonès perquè creia que era qui dirigia els Comitès de Defensa de la República (CDR) i que, per aquest motiu, es va instal·lar el programari Pegasus a mòbil.

"Si no fos per aquesta justificació que he estat sotmès durant 9 mesos, com a mínim, a un espionatge il·legitim, seria per riure's, semblaria una aventura de Mortadelo y Filemón. És lamentable les mentides que s'hi han inclòs", ha afegit.

Així, ha assegurat que es preocuparia pel fet que la seguretat nacional estigui en mans d'uns serveis d'intel·ligència que cometen "errors d'aquesta magnitud" perquè, segons ell, algú amb un mínim de coneixement de la realitat política catalana veuria que els arguments del CNI no se sostenen.

Segons Aragonès, sota els arguments del CNI s'amaga que hi havia "la intencionalitat política d'espiar, de tenir accés a la intimitat ia les comunicacions per destruir un projecte legítim, defensar la llibertat de Catalunya".

Així, ha destacat que sempre ha defensat la independència de Catalunya i que sempre ho ha fet utilitzat "tots els mitjans democràtics" que ha tingut al seu abast gràcies a la confiança que els ciutadans han prestat, ha dit.

"Ho vaig fer quan era vicepresident del Govern i avui com a president de la Generalitat faig el mateix, defensar la independència de Catalunya. I per aquesta raó no m'haurien d'espiar, per més que s'inventin arguments que no s'aguanten", ha subratllat.