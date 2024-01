rchivo - El líder de Más País, Iñigo Errejón, analitza l'actualitat política per al programa 'Al Rojo Vivo', al Congrés dels Diputats, a 10 de novembre de 2023, a Madrid (Espanya).

El diputat de Sumar i futur portaveu del grup al Congrés, Íñigo Errejón, ha qualificat de "despropòsit econòmic i ecològic" l'ampliació de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ja que suposa "tornar a models del passat".

Així ho ha manifestat a la xarxa social 'X' després de l'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez, de destinar 2.400 milions d'euros a l'extensió de l'aeròdrom madrileny i incidir que serà "la inversió més gran en l'última dècada" en infraestructura aeroportuària.

Errejón ha emfatitzat que l'acord de govern entre PSOE i Sumar apuntava a substituir vols curts pel tren per vertebrar el país no només en forma radial, així com descarbonitzar l'economia i avançar "ràpid i amb ambició" en la transició ecològica.

"L'ecologisme comença per casa, no és només per fer-se fotos als cims internacionals", ha reprès el també líder de Más País, per insistir que l'ampliació de Barajas és un "despropòsit".

La portaveu de feminismes de Sumar i membre de l'Executiva provisional de la formació, Elizabeth Duval, ha mostrat també la seva oposició a aquesta mesura, atès que "no té cap sentit continuar amb el 'Spain is Different' i el turisme massiu com a vocació" .

"Els temps exigeixen una altra cosa. El que Espanya necessita no són ampliacions aeroportuàries, sinó industrialització, transició ecològica i una transformació profunda del model econòmic", ha dit.

EQUO: ÉS UNA "IRRESPONSABILITAT CLIMÀTICA"



Per la seva banda, Verdes Equo, formació que forma part de la coalició Sumar, ha qualificat d'"irresponsabilitat climàtica" l'ampliació de Bajaras.

El coportaveu de la formació ecologista i membre de l'Executiva provisional de Sumar, Florent Marcellesi, ha afirmat que és "incomprensible" que Sánchez anunciï aquesta inversió i després que cal mitigar els efectes ja reals del canvi climàtic.

"Un futur sostenible i just, com el que el PSOE s'ha compromès a garantir a l'acord de Govern amb Sumar, passa exactament al contrari: reduir els viatges amb avió i apostar pel transport ferroviari. Des de Verdes Equo, com a part de Sumar, demanem coherència davant de l'emergència climàtica", ha conclòs.

SUMAR TAMBÉ REBUTJA L'AMPLIACIÓ DEL PORT DE VALÈNCIA



Sumar també va manifestar el seu rebuig a l'aplicació del Port de València i Compromís, que forma part del grup parlamentari, ja va avançar que portaria als tribunals aquesta mesura i demanar que la Comissió Europa es pronunciï.