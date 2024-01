El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, fa unes declaracions després del viatge inaugural de l'alta velocitat de Madrid a Astúries, a l'estació d'Oviedo, el 29 de novembre del 2023, a Oviedo, Astúries (Espanya).

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha optat per burlar-se davant el rebuig de Sumar a l'ampliació de l'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas: "Volen viatjar a Buenos Aires o Hong Kong amb tren", ha comentat.



Ha estat el proper portaveu parlamentari de Sumar, Iñigo Errejón, que ha criticat la nova ampliació anunciada pel president, Pedro Sánchez, en considerar-la un "despropòsit econòmic i ecològic" que suposa "tornar a models del passat".



En un missatge publicat a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter, Errejón ha recordat a més que Sumar i PSOE van acordar reduir els vols curts per viatges amb tren.



Segon xoc amb Sumar

"Íñigo vol viatjar a Buenos Aires oa Hong Kong amb tren. Estem en això, però de moment és una mica difícil", ha replicat amb sorna Óscar Puente també en un missatge publicat en aquesta xarxa social.



Pedro Sánchez ha anunciat l'ampliació de l'aeroport aquest divendres durant la visita a Fitur 2024. El president ha apuntat que l'operació constituirà la inversió més gran en l'última dècada en infraestructures aeroportuàries, amb 2.400 milions d'euros destinats al projecte.



No és la primera vegada que el ministre de Transports mostra les diferències amb el seu soci de Govern. Aquesta mateixa setmana, a la Comissió de Transports del Congrés, Óscar Puente ha defensat les obres per a l'ampliació nord del Port de València, davant de les crítiques de Sumar que insistien a demanar que es paralitzin perquè la consideren "insostenible" i "innecessària".



Segons Puente, l'operació es limita a emplenar un moll contorn que ja existeix i no s'aprecien possibles danys mediambientals. De fet, va assegurar que amb l?ampliació es podrien alliberar més de 1.000 camions diaris que en aquest moment circulen per la carretera V-30.



Tot i això, el diputat de Compromís integrant a Sumar, Alberto Ibáñez, ha criticat que l'ampliació és "insostenible" des del punt de vista mediambiental i "innecessària" en el pla econòmic i de comerç exterior. En la seva intervenció en comissió Ibáñez va arribar a dir al ministre que "no hi haurà ampliació del Port de València", i el titular de Transports va respondre que l'operació seguirà endavant sempre que els tribunals no diguin el contrari.