`Pedro Sánchez i Emiliano García Page @ep

Aquesta setmana el president socialista de Castella-la Manxa (CLM) Emiliano García Page ha alçat la veu contra la cúpula del seu partit. En declaracions als periodistes a la Fira Internacional de Turisme (Fitur), ha afirmat que el PSOE es troba ara mateix "a l'extraradi de la Constitució, a punt de trepitjar la frontera constitucional" després de l'últim pacte aconseguit amb Junts per fitar els delictes de terrorisme que estaran inclosos a la Llei d'Amnistia, asseverant a més que "no hi ha terrorisme bo i terrorisme dolent". Les declaracions de Page van ser mal rebudes per l'Executiva del partit, que va iniciar una campanya contra el president castellanomanxec traient al ring tres figures clau del PSOE: l'exministre Ábalos, que va acusar Page de injuriar "permanentment" els seus companys socialistes ; el Secretari d'Organització Santos Cerdán, que va matisar que Page hauria de saber "què és terrorisme"; i el ministre Óscar Puente, que va situar el president de CLM "a l'extraràdio del PSOE".

Aquestes últimes declaracions han obert un debat sobre la llibertat d'expressió als partits espanyols, tenint en compte que l'Executiva socialista ha situat Page a l'"extraradi" del seu partit -és a dir, fora- per discrepar en només un àmbit dels seus polítiques. El president manxec s'ha convertit en un dissident del PSOE i ho podria pagar car. "A mi estan a punt pràcticament d'extradir-me", ha dit Page aquesta setmana en una trobada amb els presidents Moreno, Mazón i López Miras a Fitur.

Page podria estar a la corda fluixa tenint en compte els precedents. El setembre del 2023, el PSOE va expulsar l'exsecretari general del Partit Socialista d'Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, sota l'acusació de "reiterat menyspreu" a les sigles del partit. El PSOE va prendre la decisió basant-se en les discrepàncies repetides de Redondo cap a les decisions de l'Executiva Federal socialista, condemnant els possibles pactes amb Junts per tirar endavant la Llei d'Amnistia. Redondo va afirmar que els pactes amb Junts anaven a "destruir el sistema del 78, trencar la ciutadania espanyola i establir una societat de privilegis i medieval". I va pagar cares les seves paraules, sent bandejat per sempre de les files socialistes.

Pagar un alt preu per la dissidència és habitual al PSOE, però també a la resta de formacions. Pablo Casado, amb el seu escuder Teodoro García Egea, van intentar desafiar el veritable lideratge del PP, Isabel Díaz Ayuso, i tots dos han acabat a la paperera de la història. Van ser botxins executats, ja que ells també havien apartat algunes figures del PP quan tenien el poder. Un exemple és Cayetana Álvarez de Toledo, que va ser cessada apartada del portaveu de Casado per fortes discrepàncies amb la cúpula.

El pes de la disciplina de partit

Al Congrés dels Diputats espanyol i la resta de Parlaments de les Comunitats Autònomes, el més normal és que els vots dels diputats vagin en bloc. És a dir, la decisió sobre el vot no la pren cada diputat, sinó que es consensua de manera col·lectiva i el seu sentit és justificat a l'uníson per tot el grup parlamentari. Aquesta lògica fa que les formacions polítiques siguin liderades de forma totalment vertical: la direcció tria el camí i la resta el segueix. I qui no ho fa, normalment és assenyalat i corre el perill de quedar-se sense feina. D'aquesta manera, queda compromesa seriosament la llibertat d'expressió de cada diputat.

La disciplina de partit està regulada dins de les formacions, i no complir-la pot comportar multes. En el cas del PP, els diputats que incompleixin la disciplina de vot s?enfronten a multes d?entre 500 i 700 euros. Al costat socialista, la multa és de 600 euros. L'exministra Carmen Calvo la va haver de pagar per abstenir-se a la votació de la Llei Trans, i ara ha estat apartada de les primeres línies del PSOE.

La raó de l'existència de la disciplina de vot és que els diputats votin en el mateix sentit que van ser elegits pels seus ciutadans. És a dir, perquè un diputat socialista no acabi investint president un candidat popular, com va passar amb la mida d'Esperanza Aguirre, o viceversa. Tot i això, aquesta naturalesa justificable de la disciplina de vot està compromesa per l'ús que estan fent els partits polítics de la mateixa, agafant-s'hi per construir estructures jerarquitzades on no hi ha lloc per al debat i sí per tallar caps.