No descarta que el PP se salti la Constitució i sobrepassi el límit de dos mesos de termini per tramitar la llei al Senat. EP

La portaveu de Justícia d'ERC, Pilar Vallugera, considera que tot allò relatiu als delictes de terrorisme ja està "molt ben lligat" a la Llei d'Amnistia, després de les últimes modificacions introduïdes al Congrés al seu pas per la ponència i la comissió , però admet que al seu grup el "preocupa" que es puguin posar pegues al que té a veure amb la malversació.

En una entrevista al programa 'Parlament' de Ràdio Nacional, recollida per Europa Press, Vallugera assumeix que, tot i que es pot negociar "fins a l'últim minut" amb el PSOE per afinar encara més, la llei ja està "ben encarrilada". "No és la pressió que teníem abans", reconeix, destacant, a més, que després del seu periple parlamentari el text "s'acosta més" al que va plantejar ERC a l'inici de la negociació per a la investidura de Pedro Sánchez.

La diputada concedeix que l'aprovació de l'esmena que segueix viva per suprimir tot allò relatiu al terrorisme "podria ser un avenç", però alhora assenyala que aquest punt ja està "molt ben lligat".

Sobre la possibilitat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europa vegi algun problema als punts en què s'amnistien els delictes de terrorisme, subratlla que els ponents han estat "absolutament respectuosos" amb el contingut dels article 2 i 3 de la directiva europea, ja que és de "obligat compliment".

"Aquí és on hem buscat la robustesa de la llei, el que s'exclou no està en contradicció amb el que la directiva diu que s'ha de penar", exposa, abans d'admetre que el que sí que els "preocupa" més és que es pugui posar alguna pega pel que fa a la "malversació".

S'AJUSTA A LA DIRECTIVA EUROPEA



Preguntada per què la redacció de l'article 2 no es va fer des de l'inici tal com està ara, la diputada d'ERC ha admès que es va acordar així perquè va convenir políticament per a la investidura de Pedro Sánchez.

"Nosaltres arribem a un acord que després va ser modificat. Per tant, el que hem aconseguit és que es torni una mica a l'inici, a l'acord que nosaltres plantegem", ha indicat, remarcant que el text ara s'assembla "molt més" a què ERC va posar sobre la taula que al que va proposar inicialment Junts.

La ponent detalla que al final es va optar per eliminar la referència al fet que no serien amnistiats els delictes de terrorisme sobre els quals hauria recaigut sentència ferma perquè es tractava d'una fórmula que podria no "sobreviure a un examen del Tribunal Constitucional". "Té a veure amb procediment i no té a veure amb fets, per tant crèiem que debilitava la llei i per això s'ha buscat un redactat que obviés aquest element", exposa.

NO HI HA TERRORISME EN CAP CAS



Sobre les crítiques d'alguns col·lectius de víctimes del terrorisme que subratllen que "tot terrorisme atenta contra els Drets Humans, sense excepcions", Vallugera respon que això és així "sempre que" existeixi aquest terrorisme.

"Aquí el tema és que no ha existit terrorisme en cap cas", assevera, insistint que el que va passar en el 'procés' no es pot equiparar de cap manera al terror que va viure a Espanya "lamentablement, durant molts anys".

"L'espiral d'intent de processar per delictes molt greus i que no poguessin ser amnistiats per part dels tribunals espanyols arriba a comparar el que va passar el 17 d'agost (del 2017) a Barcelona o el que va passar el març del 2004 a Madrid amb una manifestació en un aeroport. Jo el que no entenc és com les associacions de víctimes del terrorisme no surten dient que no banalitzin el que els va passar perquè és gravíssim”, ha dit.

Per contra, ha abundat la diputada, "a Catalunya no hi va haver cap mort" excepte un "per un infart" que, segons ell, "ho hauria tingut exactament igual". "Ni l'ambaixada, ni els serveis d'emergència, ni l'hospital, ni les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat en aquell moment van veure cap indici que tingués cap relació amb el que estava passant", ha afegit.

LEGISLAR SOBRE EL QUE UN JUTGE PUGUI "IMAGINAR"



"Això és absurd, que estem discutint de si amnistiem o no el terrorisme perquè estem amnistiant una cosa que no hi va haver. El que hi ha és l'intent d'un tribunal d'encausar per això perquè no tenen cap altre element per encausar. És com si se t'acut amnistiar, no ho sé, els delictes de lesa humanitat, perquè no n'hi va haver, però potser t'imputen...", ha posat com a exemple.

Segons Vallugera, alguns jutges, com Manuel García-Castellón, han anat "donant pistes" de si en aquest assumpte "anaven pel civil o militar": "Han donat pistes que no es pararien davant de cap adequació del tipus al" fet per encausar la gent que va estar implicada en els fets del 17 i del 19. Ens ha donat la pista és que no es tracta d?un tema jurídic, sinó que es tracta d?un tema polític", sosté.

"Ens ha vingut a dir: 'Oblideu-vos de la realitat i intenteu incloure en aquesta llei tot allò que un jutge es pugui imaginar i pugui crear d'una manera absolutament fora de lloc i sense cap base en la realitat'. Aquest és el drama, que ens hem anat de la realitat, que ningú no parla del que realment va passar --una manifestació, unes urnes i dues persones pujades a un cotxe-- i tot s'ha convertit en un delicte de terrorisme", s'ha lamentat.

ES PODEN REVENTAR LES COSTURES DE L'ESTAT



Dimarts el Ple del Congrés aprovarà la llei i l'enviarà al Senat, on Vallugera dóna per descomptat que toparà amb un "veto" del PP, que té majoria absoluta a la Cambra Alta. La diputada augura que els d'Alberto Núñez Feijóo demanaran informes que no són preceptius, com a la Comissió de Venècia, per dilatar el màxim possible el pas per aquest òrgan i que fins i tot podrien saltar-se el termini màxim de dos mesos que fixa la Constitució per a la tramitació d'una norma al Senat.

"La cosa és que al final s'imposi un sentit de l'Estat o no. És a dir, podem acabar fent fallida totes les costures de l'Estat. Volen saltar-se a la Constitució amb una tramitació no d'urgència quan la Constitució diu que s'ha de tramitar d'urgència "Volen saltar-se la Constitució amb els dos mesos que té el Senat? Que ho facin, que ho facin, que els constitucionalistes ho facin", li ha desafiat.