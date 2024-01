L'únic nom que va sonar com a possible rival d'Abascal va ser el del portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith, però no va fer el pas. EP

L'Assemblea General Extraordinària de Vox proclamarà aquest dissabte com a president del partit Santiago Abascal per quarta vegada consecutiva en els deu anys de vida de la formació, i serà un tràmit sense necessitat de cap votació davant l'absència de competidors pel lloc.

L'actual líder va ser elegit president de Vox per primera vegada el setembre del 2014, després de derrotar en una votació oberta a la militància l'empresari Ludovico López Cadé. Va ser reelegit dos anys després, el març del 2016, i ja amb un aclaparador suport dels afiliats: un 98% de vots. I de nou el març del 2020, quan, com ara, no va ser necessari votar en no tenir Abascal d'adversari.

El congrés intern estava previst per al març d'aquest any, però Abascal va decidir avançar-lo per, segons va explicar, encarar aquest 2024 electoral --hi haurà comicis a Galícia, el País Basc i al Parlament Europeu-- amb la remodelació orgànica ja empresa.

Tot i això, el moviment d'Abascal va ser interpretat per alguns sectors crítics com una forma de blindar-se com a president, ja que un marge d'uns vint dies feia pràcticament impossible a qualsevol afiliat reunir els més de 3.600 avals necessaris per competir.

RECOLZAT



L'únic nom que va sonar com a possible rival d'Abascal va ser el del portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith, però no va fer el pas. Així, l'actual líder de Vox va ser l'únic que va anunciar formalment la candidatura i va aconseguir demanar els avals necessaris. El partit va decidir no fer votació.

Paral·lelament, des que el líder de Vox va anunciar el canvi de data, han sortit a la llum manifestos amb crítiques al funcionament intern del partit i que demanen una refundació, tot i que cap d'aquests textos no està signat.

En concret, pretenen desbancar el líder i el que consideren el seu "búnquer", en al·lusió al vicepresident i cap de Vox a Brussel·les, Jorge Buxadé; el diputat Ignacio Hoces; l'assessor Kiko Méndez Monasterio; i Gabriel Ariza. El text també lamenta una presumpta falta de democràcia interna a Vox. Des que s'han conegut, la direcció del partit els ha rebaixat a xerrameques i ha negat les crítiques, recomanant "no buscar tres peus al gat" a l'avenç del congrés intern.

El mateix Santiago Abascal s'ha referit a aquest assumpte aquest divendres en una entrevista concedida a la cadena Cope. Ha atribuït les crítiques a la cúpula a "dos o tres anònims que volen fer mal" a la formació i ha negat desunió i "corrents" ideològics al si del partit. A més, ha afirmat que se sent "absolutament recolzat" per la militància de Vox.

CÚPULA AMB CARES NOVES



La candidatura d'Abascal porta aparellada una proposta per remodelar el Comitè Executiu Nacional (CEN), la direcció de Vox, que serà ratificada a l'Assemblea General Extraordinària. Hi deixa l'actual secretari general, Ignacio Garriga, com a únic vicepresident, mentre que relega com a vocals els altres tres que hi havia; Ortega Smith, l'eurodiputat Jorge Buxadé i la diputada Reyes Romero.

Els vocals passen de cinc a 17. A Ortega Smith, Buxadé i Romero s'uneixen cares noves, figures a l'alça a nivell nacional i d'altres lligades al poder territorial que Vox ostenta des de les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig i que obliga a actualitzar l'organigrama en consonància amb el poder que la formació acumula a les regions.

Són la portaveu al Congrés i el secretari general del grup parlamentari, Pepa Rodríguez de Millán i José María Figaredo, a més dels vicepresidents de Castella i Lleó; Juan García-Gallardo; Múrcia, José Ángel Antelo; la Comunitat Valenciana, Vicente Barrero; i Aragó, Alexandre Nolasc. També ha introduït el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Múrcia, Luis Gestoso, i la presidenta de les Corts Valencianes, Llanós Massó.

Es mantenen Rocío de Meer, Enrique Cabanas i María Ruiz i surt Pedro Fernández, mentres que entren l'actual directora de Comunicació de Presidència i cap de premsa del grup parlamentari, Rosa Cuervas-Mons; la vicesecretària d'Acció de Govern, Montserrat Lluis; i la diputada Blanca Armari.