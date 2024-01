La bretxa entre Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero, fundadors de Podem, s'aprofundeix amb l'inici d'un expedient disciplinari contra Monedero per les seves crítiques a Irene Montero. EP

El distanciament entre Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero, cofundadors de Podem, s'ha tornat cada cop més evident en els darrers mesos. Ara, després de l'acomiadament del programa 'Canal Red', la secretària general del partit morat, Ione Belarra, ha iniciat un expedient disciplinari contra Monedero per les seves crítiques a Irene Montero.

Monedero ha expressat públicament el seu desacord amb la línia estratègica de l'exlíder del partit, arribant fins i tot a contradir obertament Esglésies en temes com la participació de Podem a les eleccions autonòmiques de Galícia. En una entrevista recent a El Mundo, Monedero va criticar l'orientació de 'Canal Red', vinculat a Podem, suggerint la necessitat d'una transformació.

El nucli dur de Podem reconeix la importància de protegir Montero, que liderarà la candidatura del partit a les properes eleccions europees. Les crítiques de Monedero cap a Montero han generat malestar a la direcció del partit, que ha obert un expedient disciplinari contra ell.

La Comissió de Garanties Democràtiques de Podem està avaluant les declaracions de Monedero, que podrien constituir una violació del codi ètic del partit. Les sancions per infraccions greus inclouen la suspensió de la militància per un període d'un a quatre anys, mentre que les infraccions molt greus podrien resultar en l'expulsió del partit.

Tot i que Monedero ja no ocupa cap càrrec orgànic a Podem, la seva influència com a assessor informal del nucli dur del partit continua sent significativa. Tot i això, les seves crítiques cap a Montero han estat considerades com una línia vermella que no es pot creuar.

La disputa entre Monedero i la direcció de Podem és un símptoma més de la crisi interna que travessa el partit, que ha vist com molts dels seus quadres han abandonat la formació els darrers mesos. La suspensió del programa de Monedero a 'Canal Red' se suma a la recent destitució del conductor d'un altre programa del canal, evidenciant les tensions internes a la direcció del mitjà.