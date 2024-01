Obre a Tarragona una sèrie de jornades temàtiques per Catalunya abans del XV Congrés. EP

El líder del PSC, Salvador Illa, ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de no donar suport a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona ni impulsar la transició energètica per por d'"una pancarta" de protesta.

"¿Vostè està per governar o per no molestar? Un Govern no està per no molestar", li ha retret durant el seu discurs a Tarragona per la primera jornada precongressual del PSC, abans del XV Congrés del març.

D'una banda ha al·ludit implícitament a la recent anunciada ampliació de l'Aeroport de Barajas, temps després que el Govern rebutgés ampliar el Prat: "Alguns anuncis que s'han fet aquesta setmana posen de manifest la urgència de prendre decisions a Catalunya i el cost de no prendre decisions”.

D'altra banda, ha assegurat que Catalunya no ha fet res en 10 anys sobre transició energètica, "un tema rellevant i en canvi" però que necessita un Govern decidit.

Ha concretat que aquesta transició implica explicar a la ciutadania el repte, col·laborar entre administracions (incloses les locals) i amb empreses, i "prendre decisions".

"O governar prenent decisions o agafar el camí que és el que em sembla que ha pres en aquesta matèria també el Govern Aragonès: no molestar", ha insistit.

"Cura, que aquí tindré una pancarta!': això no és governar", ha dit, perquè la transició energètica implica marcar objectius i calendari i complir-los.

Per a Illa, Catalunya té una indústria amb projectes, un àmbit acadèmic i de recerca potent, una cultura i esport dinàmics i una societat amb ganes de fer coses, però tot això “necessita un Govern que tingui un full de ruta clar i que governi i no tingui por de prendre decisions”.

Segons ell, aquest Govern actua pensant com a partit, mentre que el PSC pensa a Catalunya ia governar, i per això els socialistes han d'estar ben preparats, ha dit.

JORNADES PRECONGRESSUALS DEL PSC



Per això el PSC emprèn aquest dissabte un camí precongressual fins al XV Congrés del març, i que “té com a estació final el Govern”.

Fins assolir-ho, preveuen abordar temes clau de Catalunya en actes per tot el territori: energia aquest dissabte a Tarragona i després justícia social a Girona, aigua a Girona, equilibri territorial a Tortosa, indústria a Sabadell i ajuntaments a Manresa, fins arribar al XV Congrés a Barcelona.

TARRAGONA



Els socialistes han començat a Tarragona per parlar d'energia, i Illa també ha destacat la importància del Port de Tarragona, després de recórrer aquest dissabte amb el seu president, Saül Garreta.

Ha evocat una imatge que ha vist al port, "una imatge d'indústria, de port. Al fons es via el polígon petroquímic" i també al fons la silueta de PortAventura i la part residencial de Vila-Seca.

Ho ha subratllat com a "una combinació pacífica" d'indústria, energia, turisme i residència.

Pel que fa a tota Tarragona, ha afirmat que és clau per vertebrar Catalunya i l'elogiat que "ha engegat una dinàmica intel·ligent i no fàcil de vegades: la de reconèixer una realitat, que és la realitat metropolitana", que requereix a més a més gestos de generositat dels alcaldes.