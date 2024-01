Enmig d´una manifestació a Madrid en defensa del poble palestí, Montero va afirmar que el partit seguirà treballant incansablement per l´avenç en drets i la igualtat. EP

La secretària política de Podem i exministra d'Igualtat, Irene Montero, ha assegurat que "tot segueix igual" en la formació estada després de la dimissió divendres de la seva 'número tres' i secretària d'Organització, Lilith Verstrynge.

"Tot segueix exactament igual", ha afirmat la també candidata a les primàries de Podem a les eleccions europees, subratllant que la formació dirigida per Ione Belarra continuarà "deixant-se la pell" i treballant per "l'avenç en drets" com ha vingut fent "tot aquest temps".

En declaracions als mitjans durant la manifestació en defensa del poble palestí i celebrada a Madrid, Montero ha indicat que "en aquest moment la prioritat és ella", esgrimint que a Podem, "quan una ens necessita, estem totes".

"Com ja hem dit, que rebi, ja ho està rebent tot l'afecte, l'abraçada de la militància de Podem i de la gent de Podem, des de la secretària general a l'últim militant", ha afegit, assegurant que Podem seguirà lluitant per " conquerir" drets feministes, socials, la justícia social i acabar amb les desigualtats.