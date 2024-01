La protesta, sota el lema "En defensa de la igualtat dels espanyols", busca expressar la "indignació" ciutadana per la llei d'amnistia i les concessions de l'Executiu de Pedro Sánchez a l'independentisme català. EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i els presidents autonòmics del partit tornaran al carrer aquest diumenge per protestar contra la llei d'amnistia i les "cessions" de l'Executiu de Pedro Sánchez als independentistes. L'expresident del Govern José María Aznar també se sumarà a aquesta concentració, segons han informat a Europa Press fonts populars.

Sota el lema 'En defensa de la igualtat dels espanyols', Feijóo i els seus 'barons' busquen capitalitzar a la Plaça d'Espanya de Madrid --a partir de les 12.00 hores-- la "indignació" ciutadana contra una norma amb què , segons el PP, Sánchez ha "comprat" la Presidència del Govern al "canviar vots per impunitat" a una "casta" de polítics catalans.

Feijóo i els seus han elevat el to contra el Govern després de l'últim pacte entre el PSOE i els seus socis a través d'una esmena a aquesta llei --que s'aprovarà el dia 30 al Ple del Congrés-- que blinda Tsunami i els CDR a l'amnistia, excloent-ne el terrorisme només quan hi hagi "violacions greus" de drets humans.

Des de 'Gènova' consideren que els socialistes "sempre aconsegueixen caure més baix", atès que no hi ha terrorisme bo i dolent sinó que hi ha terrorisme i "no es pot amnistiar en cap cas". "El terrorisme ni es tapa ni es perdona, s'investiga i es condemna fins al final", va proclamar Feijóo fa uns dies a l'homenatge a Gregorio Ordóñez, regidor del PP assassinat per ETA el 23 de gener del 1995.

Aquesta nova protesta dels 'populars' contra el Govern, que acredita la distància que separa el PSOE i el PP en aquesta legislatura, es produeix quan s'obre una finestra de negociació entre tots dos amb la mediació de la Comissió Europea per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Així, el comissari de Justícia, Didier Reynders, ha citat a Brussel·les dimecres que ve el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, per intentar desbloquejar la renovació de l'òrgan de govern dels jutges, el mandat de la qual porta més de cinc anys caducat.

FEIJÓO IMPLICA ELS SEUS CÀRRECS TERRITORIALS A LA SEVA OFENSIVA



Feijóo va arrencar el 2024 anunciant una ofensiva jurídica, social i política "sense caserna" contra els acords del PSOE amb Junts i l'"extorsió" a què, al seu parer, Pedro Sánchez sotmet Espanya. Al marge de la via jurídica i política, el líder del PP vol mantenir viu el pols del carrer --malgrat el fred del gener-- després dels bons resultats que li van donar la tardor passada altres protestes multitudinàries similars.

"Diumenge 28 us esperem a Madrid, al carrer de nou, per defensar la democràcia, per seguir sent lliures i iguals i per denunciar el procés destituent que el PSOE amb els independentistes estan duent a terme", va proclamar Feijóo dilluns passat a una trobada amb alcaldes del PP.

Per mantenir la tensió al carrer ha reclutat els seus càrrecs territorials, que aquests dies han fet una crida a la mobilització des dels seus respectius territoris. A banda de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que exercirà d'amfitriona, han confirmat la seva assistència Juanma Moreno (Andalusia), Alfonso Fernández Mañueco (CyL), Jorge Azcón (Aragó), Marga Prohens (Balears), María Guardiola (Extrema) Fernando López Miras (Múrcia), Carlos Mazón (Comunitat Valenciana) i Gonzalo Capellán (La Rioja).

També estaran a la Plaça d'Espanya diumenge els presidents del PP al País Basc, Castella-la Manxa, Catalunya, Navarra i Astúries, Javier de Andrés, Paco Núñez, Alejandro Fernández, Javier García i Álvaro Queipo, respectivament, segons han indicat a Europa Press fonts de la formació. L?expresident José María Aznar també se sumarà a aquesta protesta a la Plaça d?Espanya.

VOX NO SECUNDARÀ LA PROTESTA DEL PP COM A LES ANTERIORS



Així mateix, Feijóo ha implicat els seus alcaldes en l'ofensiva del PP contra la llei d'amnistia, perquè considera que són els "millors ambaixadors" de l'alternativa a la "dolenta política" de Sánchez. Per això aquest mateix dissabte els 3.361 regidors del PP que representen 23,2 milions d'espanyols signaran un manifest en què subratllen que “els serveis públics i la igualtat no poden ser moneda de canvi per blindar la Presidència de Sánchez”.

Els populars han aconseguit arrabassar la bandera del carrer a Vox, que ha donat suport a altres protestes del PP. Tot i això, després de les desavinences que han mostrat aquestes setmanes amb la cúpula del Partit Popular, el secretari general d'aquest partit, Ignacio Garriga, ha avançat que Vox no anirà a la Plaça d'Espanya aquest diumenge.

El mes de desembre passat, Vox va anunciar la ruptura de relacions amb el PP nacional de Feijóo arguint la negativa dels populars a armar una estratègia conjunta contra el Govern de Sánchez pels seus pactes amb els independentistes. A més, els d'Abascal van esgrimir l'acord segellat entre el PP i el PSOE per al repartiment de comissions parlamentàries.

LA QUARTA MANIFESTACIÓ DEL PP CONTRA L'AMNISTIA



Es tracta de la quarta protesta contra l'amnistia i les negociacions de Sánchez amb els independentistes que organitza el PP. La primera va tenir lloc a la madrilenya plaça de Felip II el 24 de setembre passat.

El 12 de novembre passat, el PP també va convocar concentracions contra l'amnistia a totes les capitals de província d'Espanya. I va tornar a sortir al carrer el 3 de desembre al Temple de Debod de Madrid, pocs dies abans la celebració de l'aniversari de la Constitució.

El PP ha donat suport a altres manifestacions contra aquesta llei, com la que van organitzar més d'un centenar d'organitzacions de la societat civil el 18 de novembre a Madrid. Les organitzacions van calcular que havia estat secundada per gairebé un milió de persones mentre que la Delegació del Govern va apuntar llavors 170.000 assistents.