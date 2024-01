Veuen perjudicada la imatge del partit i, a partir d'ara, s'enregistraran les reunions del grup parlamentari. EP

La direcció de Junts ha plantejat emprendre mesures legals davant les "difamacions i filtracions" que hi ha hagut arran dels casos de presumpte assetjament per raó de gènere en la formació fets públics per les diputades Aurora Madaula --secretària segona de la Mesa del Parlament -- i Cristina Casol.

Ho han explicat diverses fonts coneixedores a Europa Press, que necessiten que així es va exposar en una reunió de la permanent de Junts i que, posteriorment, el president del grup parlamentari, Albert Batet, ho va comentar durant la reunió ordinària de dimarts davant els diputats de la formació.

En aquesta reunió, Batet va explicar que la formació va demanar activar aquestes mesures legals "davant d'aquesta ruptura de la confidencialitat, davant d'aquestes difamacions i davant d'aquestes filtracions" que s'han produït dels casos i que, segons la seva opinió, tenen efectes nocius.

Madaula i Casol, afins a la presidenta de Junts, Laura Borràs, van presentar davant de l'Oficina d'Igualtat del Parlament, i en diferents moments, una denúncia contra el grup de Junts per presumpte assetjament, que va delegar la investigació en una empresa externa.

Aquesta empresa externa encara no ha resolt el cas de Madaula, però sí el de Casol amb un informe que va concloure que, a la majoria de les deu situacions denunciades per ella, no s'havia pogut acreditar situacions d'assetjament o discriminació, però sí que descrivia un ambient de treball al grup "on el masclisme més cultural està arrelat".

També recull que es viuen situacions de tensió interna a la formació i que hi ha "una base fortament patriarcal", entre altres aspectes.

El mateix Batet va carregar a la reunió contra les "difamacions" que considera que conté l'informe i que, al seu parer, perjudiquen la imatge del partit, i malgrat que es va remetre explícitament a detallar els fets sense aprofundir en qüestions personals, va assegurar que des del grup sempre han treballat per protegir tot el grup, en les paraules.

També ha anunciat que, a partir d'ara, gravaran les reunions del grup parlamentari "perquè no es pugui tergiversar" el contingut del que es parla i perquè quedi constància de quina és la dinàmica de debat al si del grup, ha precisat.

Casol, a qui el partit ha advertit que l'expulsaran del grup si no lliura la seva acta de diputada, ja ha traslladat Batet i el secretari general de Junts, Jordi Turull, que no ho farà i la seva disposició a passar a ser diputada no adscrita.

Després d'arxivar-se la causa al Parlament, 26 dels 32 diputats de Junts van dirigir una carta a la cúpula del partit per demanar la dimissió de Casol, i Borràs i Turull havien d'intentar una mediació i parlar-hi.

CAS MADAULA



El cas de Madaula, que segueix de baixa mèdica, també va generar un malestar generalitzat al grup després que, al 'Parlament de les Dones' que es va celebrar el novembre de l'any passat, manifestés que havia patit "violències silencioses" de companys.

La mateixa Erra es va reunir amb ella i el va instar a reflexionar sobre la seva continuïtat com a secretària segona de la Mesa, i 22 dels 32 diputats de Junts també van signar un text en contra que van presentar a la Comissió de Garanties.

Des de la direcció del partit sempre ha negat que hi hagi masclisme a Junts i atribueixen la situació a una qüestió de "debat polític", i diverses territorials de la formació, com la de Tarragona amb Quim Calatayud i Josep Maria Cruset al capdavant, estan sospesant impulsar un manifest de suport al grup parlamentari, han explicat altres fonts a Europa Press.

PROTOCOL



I en paral·lel a tot això, la presidenta del Parlament, Anna Erra, va proposar, a la reunió de dimarts de la Mesa, deixar en suspens el protocol per a la prevenció, detecció, abordatge i resolucions de situacions d'assetjament de la Cambra a què es han acollit Madaula i Casol per tractar-ne els casos.

La proposta va rebre l'oposició frontal de la resta de presents a la reunió de la Mesa del Parlament, en aquest cas de PSC-Units, ERC i la CUP, per la qual cosa va decaure.

Tot i això, els comuns han demanat celebrar una Mesa ampliada per tractar la qüestió, sobre la qual l'equip de la presidenta del Parlament no s'ha volgut pronunciar fins ara.

ANTECEDENTS



Tot i que els desacords i les diferències arrenquen des de l'inici de la legislatura entre les dues faccions de Junts --els partidaris de Borràs i els de Turull--, el punt d'inflexió es produeix, segons expliquen algunes fonts, a la votació de principis de octubre de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Parlament que proposava declarar el Mercat dels Ocells de la Rambla de Barcelona com a Patrimoni Cultural i Immaterial de Catalunya.

En aquesta votació, en què el Parlament va tombar la proposta, cinc diputats de Junts van trencar la disciplina de vot: tres no van participar (Madaula, Joan Canadell i Francesc de Dalmases) i dos ho van fer en contra (Casol i Jaume Alonso-Cuevillas) .

Després, Batet va mantenir una tensa reunió amb ells, els va retreure la seva actitud i es va accentuar la tensió fins a l'actualitat, que ha acabat derivant en la situació que el partit té sobre la taula amb els casos oberts de Casol i Madaula.