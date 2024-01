Els populars assisteixen a la Plaça d'Espanya en la seva quarta mobilització des de la tardor, que recolzen Aznar, Rajoy i barons del PP. EP

Més de 70.000 persones, segons el Partit Popular, han secundant aquest diumenge la concentració que ha convocat la formació a la Plaça d'Espanya de Madrid per protestar contra la Llei d'Amnistia i les "cessions" de l'Executiu de Pedro Sánchez als independentistes. Tot i això, la Delegació del Govern ha rebaixat aquesta xifra a 45.000 persones.

Es tracta de quarta mobilització des de la tardor passada que convoca la cúpula del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo contra aquesta norma, que aprovarà dimarts que ve el Ple del Congrés per remetre-la al Senat. Alguns manifestants han corejat 'Parala al Senat', una petició que Vox --que sí que va donar suport a les tres protestes anteriors però s'ha desmarcat en aquesta ocasió-- ha realitzat el Grup Popular, amenaçant fins i tot de querel·lar-se per prevaricació contra els membres de la Taula de la Cambra Alta.

Sota el lema 'Una Espanya forta', el president del PP i gairebé tots els seus presidents autonòmics han tornat a sortir del carrer en defensa de la igualtat de tots els espanyols i per denunciar el “el procés destituent” que, segons els populars ', ha iniciat el Govern de PSOE i Sumar. Només s'han absentat els presidents de Galícia, Alfonso Rueda, a plena precampanya, la presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, i el president del PP canari, Manuel Domínguez.

AZNAR, RAJOY I EL PRESIDENT DEL SENAT



A la concentració s'hi han sumat els expresidents Josep Maria Aznar i Mariano Rajoy, que també van recolzar la primera protesta a la Plaça de Felip II el 24 de setembre passat i llavors sí que van fer dues intervencions des de la tribuna. Aznar va donar suport també a la mobilització del 12 de novembre passat a la Porta del Sol de Madrid, que va congregar nombrosos ciutadans a les principals capitals d'Espanya.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, il?alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han exercit d?amfitrions en la protesta d?aquest diumenge a la plaça d?Espanya, que ha finalitzat amb l?himne d?Espanya. Entre els assistents, a banda de gairebé tota la cúpula del PP, hi havia també el president del Senat, Pedro Rollán.

Els manifestants que han assistit a aquesta protesta, molts d'ells portant banderes d'Espanya i de la UE, han corejat lemes com 'Puigdemont a presó', 'No a l'amnistia' o 'Espanya no serà mai vençuda'. A més, alguns ciutadans han portat pancartes en què es llegia 'Sánchez traidor', 'Amnistia no', 'Pedro Sánchez a presó' o 'Ferraz, un crit d'unitat contra el sanchisme'.

GUERRA DE XIFRES ENTRE 'GÈNOVA' I LA DELEGACIÓ DEL GOVERN



El PP ha xifrat en "més de 70.000" les persones que han "abarrotat els carrers de Madrid" en aquest acte convocat pel PP i que, "sense comptar amb el suport d'altres partits, ha tingut el dels ciutadans a través de una assistència històrica a 48 hores de l?aprovació de la Llei d?amnistia", han assenyalat fonts de la formació.

Segons fonts de l'equip de Feijóo, molts ciutadans s'han concentrat en carrers limítrofs a la Plaça d'Espanya, arribant la manifestació fins i tot fins a la Plaça de Callao. Tot i això, la Delegació del Govern ha donat una xifra menor d'assistència, parlant de 45.000 persones.

Es tracta de la quarta protesta contra l?amnistia i les negociacions de Sánchez amb els independentistes que organitza el PP. La primera va tenir lloc a la madrilenya plaça de Felip II el 24 de setembre passat i va reunir 60.000 persones, segons les dades que va oferir el PP (la Delegació del Govern va parlar llavors de 40.000 persones).

El 12 de novembre passat, el PP també va convocar concentracions contra l'amnistia a totes les capitals de província d'Espanya. En la que va tenir lloc a la Porta del Sol, amb Feijóo i Ayuso al capdavant, el PP va arribar a elevar prop d'un milió de persones els assistents, tenint en compte també els carrers limítrofs. Tot i això, la Delegació del Govern va calcular unes 80.000 persones.

La menys multitudinària va ser la del 3 de desembre al Temple de Debod, atès que el PP va parlar llavors d'unes 15.000 persones. Aquesta protesta va estar marcada per la reunió que aquell cap de setmana van celebrar a Suïssa el PSOE i Junts amb un mediador internacional, el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo, expert en refugiats.

La marxa més multitudinària contra l'amnistia va ser la que van organitzar més d'un centenar d'organitzacions de la societat civil el 18 de novembre a Madrid perquè aleshores les organitzacions van calcular que havia estat secundada per gairebé un milió de persones mentre que la Delegació del Govern va apuntar 170.000 assistents.

FEIJÓO: "RESCATAREM DEMOCRÀTICAMENT ESPANYA"



En el seu discurs, Feijóo ha avisat el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que serà castigat a les urnes i el seu Govern tindrà un "final més aviat que tard" perquè "Espanya no es ven" i ha desencadenat una "tormenta de dignitat" a tot el país que “cada dia és més fort”. Segons ell, el país no li "passarà una".

"Recatarem democràticament aquest país", ha proclamat Feijóo, que ha assegurat que Sánchez "passarà a la història" per "les seves mentides", "per la seva conveniència disfressada de convivència", "per vendre el Partit Socialista" i "per posar en venda a Espanya".

També la presidenta de la Comunitat de Madrid ha fet un discurs contundent contra l'amnistia i els passos de Sánchez. "Ara no és terrorisme, ara Otegi és un home de pau, ara resulta que Junts ja no és xenòfob i racista com fa mesos, ara no. I ara resulta que el Govern espiava els independentistes per culpa de Rajoy", ha proclamat.

Ayuso ha recalcat a l'Espanya de Pedro Sánchez "criminalitzen la vida normal i normalitzen el crim perquè pacten amb el crim". Dit això, ha llançat un "senyal d'auxili a les institucions europees" contra l'amnistia i el "mur de Sánchez". "La dignitat dels espanyols no es trepitja perquè quatre segueixin destrossant la nostra nació de segles des de les mateixes institucions", ha advertit.

Prèviament, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmat que aquesta protesta evidencia que “hi ha esperança davant del sanxisme”. "El missatge que la immensa majoria dels espanyols no ens resignem que Espanya es converteixi en una colònia del sanxisme, sinó que el que volem és continuar sent la democràcia que ens vam donar el 1978", ha subratllat.