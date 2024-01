Ha assegurat que en aquesta esquerda "caurà molta gent". EP

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha alertat que l'actual redacció de la llei d'amnistia obre una esquerda en què "caurà molta gent".

En una entrevista de 'Vilaweb' recollida per Europa Press aquest diumenge, Boye ha destacat que “si el text queda com ara, evidentment hi ha un forat negre o una bretxa per on jutges com García-Castellón intentaran no només fer entrar les 26 persones del Tsunami i els CDR que ara serien afectades, sinó tots aquells que puguin”.

L'advocat ha avisat que en aquesta esquerda hi podran entrar "els partits a què pertanyen els dirigents d'aquesta suposada trama terrorista" que, segons la seva opinió, els partits es podrien arribar a veure afectats per una possible il·legalització.

Boye ha revelat que l'única defensa que no el preocupa en cas de terrorisme és la de Puigdemont, ja que "no hi ha ni un sol jutge a Europa que es cregui res del que es digui contra del president Puigdemont".

"El que no s'aconsegueix per via parlamentària, s'aconsegueix per via judicial. La història d'Espanya ho demostra", ha afegit.