Casol, en arribar a la reunió d'aquest 29 de gener. Foto: Europa Press

La direcció de Junts ha avalat expulsar la diputada al Parlament Cristina Casol, i ara serà el grup parlamentari qui haurà d'executar aquesta decisió.

La resolució s'ha pres aquest dilluns 29 de gener en una reunió de l'executiva del partit, que ha començat a les 10.00 ia la qual Casol ha arribat sola 20 minuts més tard.

Aquesta decisió s'ha pres després que Casol es negués a lliurar la seva acta després de l'informe de l'Oficina d'Igualtat del Parlament , que va descartar que hagués patit assetjament per raó de gènere, com ella havia denunciat.

DECISIÓ MAJORITÀRIA

En aquesta executiva de Junts s'ha votat la possibilitat d'expulsar-la i, de manera "majoritària", ha guanyat l'opció dels que defensaven la seva expulsió, segons fonts coneixedores.

Tot això després que l'informe de l'Oficina d'Igualtat del Parlament conclogués que no havia fets provats en la denúncia per assetjament de Casol, però sí que descrivia un ambient de tensió i treball "on el masclisme cultural està arrelat".

Casol, propera a la presidenta del partit, Laura Borràs, ja ha traslladat la seva intenció de passar al grup mixt , segons fonts consultades per Europa Press .