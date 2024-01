Arxiu - L'expresident del Govern José María Aznar @ep

L'expresident del Govern José María Aznar ha assegurat aquest dilluns que avui saben que hi ha "intervencions estrangeres en els processos polítics" i ha al·ludit a la presumpta ingerència russa a Catalunya. Segons ha dit, cal veure "fins a quin punt hi ha hagut intervenció russa a l'intent de secessió de Catalunya".

Així s'ha pronunciat Aznar a la inauguració de la jornada 'La guerra d'Ucraïna i la seva relació amb la crisi a l'Orient Mitjà' a Madrid, el mateix dia que el jutge ha decidit prorrogar sis mesos la investigació de la trama russa del 'procés ', enmig de la tramitació parlamentària de la llei d'amnistia.

Aznar ha al·ludit als problemes de les societats democràtiques assegurant que els espanyols tenen "un problema territorial" que ha cridat de "separatisme pur i dur". "Altres països doncs tenen altres problemes", ha dit, per afegir que "les autocràcies juguen a fomentar la debilitat" de les societats i és una cosa que han de "tenir molt en compte els demòcrates".

"Una de les coses d'actualitat a Espanya, per exemple, és fins a quin punt hi ha hagut intervenció russa a l'intent de secessió de Catalunya", ha manifestat, per subratllar que "hi ha intervencions estrangeres en els processos polítics" i hi ha hagut un " intent de manipulació d'algunes eleccions”.

En aquest punt, el també president de FAES ha alertat que el problema de les societats “no és tant la informació com la desinformació”. "És a dir, no és tant l'allau d'informació que rep la gent, sinó la capacitat de manipulació i desinformació que pateixen les persones cada dia", ha explicat.

Institucions "pujadores" i un estat de dret que "funcioni"



L'expresident ha subratllat que, a l'acció militar per terra, mar i aire, cal afegir ara la desinformació, que és "un instrument de desestabilització de societats" i ha assenyalat que davant d'aquesta situació les societats democràtiques han de fer "molta pedagogia ".

Així mateix, Aznar ha afirmat que les societats democràtiques "necessiten institucions puixants, no institucions en qüestionament". "Necessiten un Estat de Dret que funcioni, no confrontació entre governs i Estat de Dret", ha recalcat.

Després d'assegurar que Rússia, la Xina, l'Iran i Corea del Nord "desafien" l'ordre internacional ia les democràcies, Aznar ha afirmat que el que no saben és si aquest escenari del segle XXI portarà a "una Tercera Guerra Mundial" o se'n va a poder evitar. Segons la seva opinió, les "autocràcies estan connectades entre si" i actuen conjuntament.

Crítica a la inacció al Mar Roig



A més, ha destacat que "tot el que està passant a Gaza està beneficiant" Rússia, Xina i Iran. De fet, ha recordat que aquest últim país és el "primer subministrador d'armes" a Rússia, que "continua amb la seva escalada amenaçadora" cap a Ucraïna i cap a altres veïns europeus.

Després d'indicar que "una de les coses que està a sobre de la taula és la capacitat dissuasòria dels Estats Units", Aznar ha subratllat també que "la fiabilitat en la dissuasió nord-americana és cada vegada menor, i per tant cada cop el desafiament és més gran".

Tot seguit, l'expresident del Govern ha criticat la inacció d'Espanya al Mar Roig, per on, "com se sap no passen vaixells espanyols". "Només ens juguem gairebé 200.000 milions", ha exclamat amb ironia.

Veu "essencial" que Israel acabi "bé" la guerra

L'expresident del Govern ha indicat que és "absolutament essencial" que Israel "guanyi" la guerra i "l'acabi bé". Segons la seva opinió, "guanyar-la i acabar-la bé no només és acabar amb Hamàs" sinó és garantir-se les condicions de seguretat per al futur i avançar en els processos de seguretat regional.

"Si Israel no guanyés aquesta guerra, la propera guerra seria a les fronteres properes a Europa, per no ser més precís. I dins de les fronteres més properes a Europa, a les fronteres més febles que tingui Europa", ha assegurat, per afegir que no volia ser “més precís”.

Finalment, Aznar ha afirmat que "el problema dels nord-americans és que tenen la casa molt desordenada" i ha afegit que "totes les potències que volen desafiar els Estats Units estan incentivant el desordre intern" en aquest país. "La confrontació als Estats Units és una confrontació preguerra civil", ha alertat.