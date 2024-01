Arxiu - La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Miriam Noguera (2i), la diputada de Junts, Pilar Calvo (2d), i el diputat Eduard Pujol (1d), en arribar al Congrés @ep

Junts preveu continuar aquest dimarts amb la negociació de les esmenes que mantenen vives a la llei d'amnistia, segons han explicat fonts de la formació, que han assegurat que "ara com ara no hi ha acord".

El ple del Congrés debatrà i votarà dimarts a la tarda la proposició de llei d'amnistia que el PSOE va registrar en solitari després de pactar-ho amb Junts i ERC.

La Comissió de Justícia va aprovar modificacions pactades i el text va tirar endavant amb el vot de les tres formacions, tot i que Junts creu que caldria eliminar completament l'excepció dels delictes de terrorisme, un punt que els socialistes asseguren que no volen canviar.

La portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha afirmat aquest dilluns que "no hi ha sobre la taula cap canvi a la posició del PSOE sobre la votació" d'esmenes que va sortir de la Comissió de Justícia del Congrés.

Tot i això, s'ha negat a donar per definitiu aquest text, perquè "el que sí que hi ha és temps i evidentment en els partits tots segueixen parlant fins que se celebri la votació".