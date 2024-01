Gabriel Le Senne @ep

L'expulsió del grup parlamentari Vox del president del Parlament, Gabriel Le Senne, i la presidenta del partit a les Illes, Patricia de las Heras, aprofundeix en la divisió interna de la formació a les Illes, obrint una crisi institucional en deixar la Cambra sense presidència i als diputats que es queden al grup, fora del partit.



El principal soci polític del PP de Marga Prohens queda en una situació anòmala a la Cambra, on cinc diputats conservaran el grup parlamentari tot i ser expulsats del partit per la direcció nacional, mentre que Le Senne i de Las Heras, encara afiliats, figuraran com no adscrits.



La notícia transcendia pocs minuts abans de les 11.00 hores. El grup parlamentari havia convocat a les 11.30 hores una roda de premsa rutinària al Parlament però dues hores abans modificava "el format de la compareixença" convertint-la en una declaració en què no admetria preguntes.



Uns minuts més tard registraven al Parlament l'expulsió de Patricia de las Heras i de Gabriel Le Senne del grup parlamentari. Segons el document presentat, la decisió es va prendre per majoria dels cinc diputats restants --la portaveu, Idoia Ribas, el portaveu adjunt, Sergio Rodríguez, i els parlamentaris Manuela Cañadas, María José Verdú i Agustín Buades-- en una reunió a la que també estaven convocats els dos afectats.



L'expulsió implica que De las Heras i Le Senne passaran a tenir la condició de diputats no adscrits, com el seu excompany Xisco Cardona, que va abandonar el partit fa uns mesos també entre divisions internes.



En el cas de Le Senne, implica a més que cessarà com a president del Parlament, com ja va passar amb Xelo Huertas quan va ser expulsada de Podem el 2017. Es mantindrà en el càrrec fins que la Mesa --que presideix el mateix Le Senne-- admeti i tramiti els escrits que ha presentat aquest dilluns la portaveu. La propera reunió de la Mesa està prevista per dimecres.



La nova presidència s'haurà de votar al ple, de manera que si hi hagués candidat els grups podrien incloure aquest punt a la sessió de dimarts que ve 6 de febrer. El reglament exigeix majoria absoluta en primera votació i majoria simple a la segona.



En la seva compareixença davant els mitjans, Idoia Ribas ha remès a "circumstàncies internes del grup" per justificar la decisió, "per aconseguir la millor organització possible i la millor unitat possible, a fi de poder seguir avançant", sense donar més explicacions al no admetre preguntes.



La direcció nacional recolza Le Senne i De Las Heras



La resta del seu parlament ho ha dedicat a parlar de la feina en el proper període de sessions i els acords de governabilitat amb el PP, amb què seguiran treballant "colze a colze" ja que els "necessita".



Segons fonts del grup parlamentari, aquest mateix dilluns Idoia Ribas ha remès una carta a la direcció nacional on sol·licita el cessament immediat del Comitè Executiu Provincial (CEP) presidit per De las Heras.



A la carta, Ribas censura l'enviament d'un comunicat als mitjans amb declaracions de Patricia de las Heras sobre política lingüística que serien contràries a la posició del grup parlamentari. Segons aquestes fonts, aquest comunicat --que va ser enviat des d'un correu del partit i no del grup al Parlament-- seria fruit de pressions d'una plataforma cívica.



Els cinc diputats que queden al grup entenen que el pactat amb el PP és la lliure elecció de llengua que ja es començarà a aplicar de forma voluntària aquest any amb plans pilot, però el comunicat parlava del mínim de 25 per cent d'horari lectiu en castellà i de “acabar amb la immersió lingüística”. El grup entén que aquesta actuació perjudica el treball parlamentari.



Així mateix, les fonts consultades assenyalen que, quan s'estaven tramitant els pressupostos, el grup tenia una posició avantatjosa per negociar amb el PP i va voler organitzar reunions amb coordinadors municipals per incorporar les peticions, però van ser desconvocades per la presidenta. Le Senne i De las Heras sostenen que són ells els que, malgrat quedar com no adscrits, representen el partit, la direcció nacional del qual els ha mostrat suport. Des de Madrid consideren els dos expulsats més compromesos amb Vox mentre que els cinc díscols serien més proclius a anar de la mà del PP.



En un comunicat publicat a la web nacional de Vox, el partit qualifica de "traïció" l'actuació "unilateral" dels cinc diputats, que seran expulsats de la formació.



Als micròfons davant del seu despatx al Parlament, Le Senne ha censurat que el fan fora "per seguir les directrius de la direcció nacional", i que ha intentat "calmar els ànims i conciliar, però ha estat impossible".



Mentrestant, De las Heras ha demanat als cinc diputats que firmen l'expulsió que tornin l'acta, acusant-los d'haver entrat al partit "per ambicions personals".



L'exdiputat de Vox Xisco Cardona, ara no adscrit, ha lamentat per part seva els moviments "surrealistes" que s'estan veient, que "parlen de Vox i de les persones que el componen". Per Cardona són "la conseqüència de negar una crisi evident a l'octubre", la que va culminar amb la sortida del partit. Precisament, en aquell moment va ser el grup parlamentari qui va pressionar el PP supeditant el sostre de despesa a l'elecció de llengua, mentre que Cardona era favorable a no bloquejar-lo seguint indicacions de la direcció nacional.



Tot i que el sostre de despesa va tirar endavant, la tramitació dels pressupostos va tornar a estar centrada en el xoc entre el PP i Vox, que finalment va aconseguir que s'hi incorporessin totes les esmenes, inclosos els 20 milions per a lliure elecció de llengua.



Vox va canviar llavors la seva abstenció per un sí, encara que els vots favorables de Cardona i el diputat de Formentera, Llorenç Córdoba, ja salvaven els comptes per al 2024. D'aquesta manera, l'únic escenari en què perillaven els pressupostos passaria perquè Vox sumés els seus vots als de l'esquerra i voteu-vos en contra. El PP té 25 escons al Parlament balear, els mateixos que sumen PSIB, MÉS i Unides Podem.



Paral·lelament, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha fet una "crida a la responsabilitat" davant la crisi a Vox a les Balears, alhora que ha sostingut que "és una situació que afecta el Parlament" i no el Govern.



Tot i que "evidentment és una situació desagradable", Prohens ha incidit que segueix amb la seva "agenda normal" mentre les conselleries funcionen amb "l'estabilitat que dóna haver aprovat els pressupostos" per "posar en marxa el projecte de canvi que van reclamar els ciutadans de manera contundent el 28 de maig".



Des de l'oposició, el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha atribuït a Prohens aquesta "crisi institucional sense precedents": "Això és el que passa quan no vols governar", ha dit el socialista. Entre els ecosobiranistes, el portaveu, Lluís Apesteguia, ha exigit "responsabilitat" al PP i ha lamentat que "Prohens suporta el seu Govern amb episodis constants de transfuguisme".