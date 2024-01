La façana del Congrés. Foto: Europa Press

El Ple del Congrés vota, aquest dimarts 30 de gener, la proposició de Llei d'Amnistia per enviar-lo al Senat, una votació que requereix el suport de la majoria de la Cambra en tractar-se d'una llei orgànica, i que es realitzarà amb un nou sistema de pantalles tàctils després d'haver retirat els botons que s'utilitzaven per votar als escons.

Segons han informat fonts parlamentàries, la previsió és que les obres que han tingut lloc a l'hemicicle per a la instal·lació de les noves pantalles finalitzin a temps perquè aquesta sessió plenària es pugui celebrar al Saló de Sessions. Aquesta reforma, que va arrencar a finals de desembre, ha obligat la Cambra Baixa a reunir el Ple en dues ocasions al Senat durant aquest mes.

En principi, l'únic punt de l'ordre del dia d'aquesta sessió extraordinària serà el dictamen sobre la Llei d'Amnistia aprovat per la Comissió de Justícia dimarts passat. En aquesta reunió es van incorporar una sèrie d?esmenes transaccionades entre el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i Podem.

Entre elles, les que permetrien deixar fora de l'amnistia només els delictes de terrorisme que hagin estat comesos amb la intenció de generar "violacions greus de drets humans, en particular, les previstes a l'article 2 i 3 del Conveni Europeu per a la Protecció de els Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, i en el dret internacional humanitari"; és a dir, "sempre que" hi hagués una clara intenció de matar o torturar.

ESMENES SOBRE TERRORISME

Però Junts i ERC han anunciat que mantenen vives per al Ple les seves esmenes per blindar totalment el terrorisme atribuït a l'independentisme català en els procediments que se segueixen a l'Audiència Nacional.

I és que, des del partit de Carles Puigdemont temen que, malgrat els darrers canvis introduïts encara quedin escletxes perquè els jutges puguin evitar aplicar la llei.

Per part seva, ERC insistirà que es puguin tornar les quantitats abonades en concepte de les multes per successos vinculats al Procés imposades en aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei mordassa pels seus crítics.

Una altra de les esmenes que ERC manté vives persegueix retocar el punt que deixa fora de l'amnistia els "actes tipificats com a delictes de tortures o de tractes inhumans o degradants d'acord amb l'article 3 del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals".

Quan el Ple del Congrés aprovi la proposició de llei, aquesta serà remesa al Senat, on haurà de continuar la seva tramitació. Això sí, el PP, que té majoria a la Cambra Alta, té intenció de dilatar al més possible el seu pas pel Senat. En qualsevol cas, segons el termini que fixa la Constitució, la iniciativa s'ha d'aprovar com a màxim en dos mesos. I després, ja a la primavera, tornarà al Congrés per a l'aprovació definitiva.