Junts avisa que "no podrà votar a favor de la llei d'amnistia" si no dóna garanties als investigats per terrorisme i alta traïció en els casos de Tsunami i Volhov, han informat fonts de la formació.

L'executiva del partit està reunida aquest dimarts al matí de manera telemàtica per fer seguiment de les negociacions amb el PSOE, que asseguren que continuen obertes.

El ple del Congrés portarà a votació aquesta mateixa tarda la proposició de llei d'amnistia, i en cas que no superi aquesta votació, la llei tornaria a la Comissió de Justícia.