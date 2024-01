Un Ple del Congrés. Foto: Europa Press

L'eventual rebuig de la proposició de Llei d'Amnistia en la votació de conjunt del Ple del Congrés d'aquest dimarts 30 de gener, una opció que ha apuntat Junts si no es canvia el text aprovat la setmana passada, tornaria la iniciativa legislativa a la Comissió de Justícia que, en el termini d'un mes, hauria d'aprovar un text nou per sotmetre's a un segon intent d'aprovació a l'hemicicle.

La Comissió de Justícia va aprovar la setmana passada un dictamen amb la llei i les últimes esmenes pactades pel Govern amb els independentistes d'ERC, un text i unes modificacions que van tirar endavant amb el suport de Junts.

Però els de Carles Puigdemont consideren que aquest text no és suficient i volen introduir canvis per blindar-se davant del que considera maniobres de jutges per estendre les seves investigacions a aspectes no contemplats per l'amnistia, com el terrorisme que aprecia el jutge Manuel García Castellón a les protestes dels CDR i el Tsunami Democràtic o el delicte de traïció que percep el jutge de Barcelona que investiga la connexió russa amb el procés.

POC MARGE PER FER CANVIS

Però al Ple del Congrés d'aquest dimarts hi ha poques possibilitats de modificar la llei que va aprovar fa una setmana la comissió de Justícia. O bé el PSOE i Sumar accepten les esmenes de Junts amb totes les lletres, cosa que els socialistes han descartat, o bé aconsegueixen el vistiplau de tots els grups per introduir canvis pactats, una unanimitat que no concediran ni el PP ni Vox.

I si no s'introdueixen aquests canvis, Junts anuncia que la llei no podrà donar suport a la votació d'aquest dimarts, i sense els seus vots no s'arribaria al llindar mínim de 176 vots que exigeix una llei de rang orgànic com aquesta.

La proposició de llei se sotmet a dues votacions generals al Ple del Congrés d'aquest dimarts, una sobre el dictamen aprovat per la comissió i una altra pel seu rang orgànic. Junts permetria superar la primera, on n'hi ha prou de majoria simple, perquè si no s'aprovés el dictamen la llei seria rebutjada sense opció a donar una segona oportunitat.

SEGONA OPORTUNITAT A CANVI D'UN MES DE RETARD

La seva idea seria retirar el suport per a la votació orgànica, la del llistó mínim dels 176 vots, obrint així el camí que estableix larticle 131 del Reglament del Congrés; és a dir, el dictamen aprovat pel Ple tornaria a la Comissió de Justícia perquè, en el termini d'un mes, es debatessin els canvis pertinents i es portés a l'hemicicle un nou text per a un segon intent.

Tot plegat endarreriria un mes la tramitació de la iniciativa del PSOE, però almenys permetria al PSOE i els independentistes introduir nous canvis en la redacció via esmena transaccional, sense necessitat de comptar amb el permís unànime que s'exigeix al Ple del Congrés.