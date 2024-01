Arxiu - El president del Govern, Pedro Sánchez

El PSOE reclama "maduresa" a Junts davant la seva amenaça de tombar la llei d'amnistia que es debat aquest dimarts al Congrés dels Diputats i considera que no es pot canviar el text de la llei a cada nova notícia que apareix, en referència a les darreres decisions dels jutges que han motivat que els independentistes exigeixin modificacions d'última hora.

Així ho han indicat fonts socialistes que consideren que "ha arribat l'hora de la veritat" i, per tant, aquesta tarda s'ha de votar entre l'amnistia o la continuïtat de la "judicialització de la política".

A més, per defensar que no s'hi incorporin nous canvis a la redacció de la llei d'amnistia, tal com demana Junts, els adverteixen que "sense seguretat jurídica" la norma no serà possible.

"La llei és sòlida i no es pot sotmetre a canvis amb cada nova notícia que es coneix. Estem davant d'una llei per a una generació, no per respondre als titulars del dia. Sense seguretat jurídica, aquest avenç històric no seria possible", assenyalen.