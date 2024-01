Arxiu - Imatge d'arxiu d'una sessió plenària al Congrés dels Diputats

L'amnistia ha caigut aquesta tarda al Congrés pels vots contra Junts, PP, Vox, UPN i CC. La formació encapçalada per Míriam Nogueras ha votat a favor del dictamen de l'amnistia, però ha rebutjat la votació de conjunt necessària perquè és una llei orgànica. En aquest sentit, la llei tornarà al?etapa anterior de tràmit parlamentari, la Comissió de Justícia.

Esmenes rebutjades

El Ple del Congrés ha rebutjat aquest dimarts les esmenes que Junts i Esquerra Republicana (ERC) encara mantenien vives a la Llei d'Amnistia, de manera que la redacció de la iniciativa socialista ha seguit la seva tramitació igual que va sortir la setmana passada de la Comissió de Justícia.

Les esmenes han estat rebutjades al Congrés perquè, al vot en contra del PP i de Vox, s'hi han sumat també els diputats del PSOE. Per part seva, Sumar ha fluctuat entre l'abstenció i el vot a favor de les esmenes.

Junts havia anunciat que si la redacció de la llei no es modificava aquest dimarts per evitar "forats" que posessin en risc la seva aplicació a tots els independentistes, els seus diputats no recolzarien la iniciativa en la votació de conjunt definitiva, cosa que podria retrotreure la llei a la Comissió de Justícia per a una segona oportunitat.

El Ple de la Cambra també ha rebutjat les esmenes del PNB, mentre que les que tenia el PP, totes de supressió, van ser retirades a última hora per facilitar que el líder del partit pogués tancar el debat a l'hemicicle.