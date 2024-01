Arxiu - La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras

La proposició de llei d'amnistia que perseguia perdonar una dècada del 'procés' ha naufragat al Congrés dels Diputats per les exigències de Junts, que reclamava el blindatge total davant les acusacions de terrorisme i el perdó dels delictes de traïció i contra la pau o la independència de lEstat i relatius a la defensa nacional. La seva inclusió hauria impedit seguir endavant el jutge del 'cas Voloh', que insisteix en la connexió de l'independentisme català amb Rússia.

Dimarts, la Cambra Baixa ha rebutjat un text que amnistiava els actes determinants de "responsabilitat penal, administrativa o comptable" executats en el context del procés independentista català --inclosos 9-N i 1-O--, la seva preparació i conseqüències, "sempre que haguessin estat realitzats entre els dies 1 de gener de 2012 i 13 de novembre de 2023".

Tot i això, per als de Junts l'abast del text inicialment acordat amb el PSOE era insuficient perquè no incloïa el paquet d'esmenes parcials amb què pretenia que es perdonessin tots els delictes de terrorisme, sense excepcions, i els delictes de traïció, contra la pau o la independència de lEstat i relatius a la defensa nacional.

La setmana passada, la formació presidida per Laura Borràs va pactar amb el PSOE que la norma abracés tots els delictes de terrorisme, tret de les comeses "de manera manifesta i amb intenció directa" que hagin causat "violacions greus de Drets Humans", citant expressament els articles 2 i 3 del Conveni Europeu, que recullen el dret a la vida i la prohibició de la tortura, respectivament.

Fonts properes a la negociació van apuntar que des de Junts van mantenir el pols fins a l'últim moment per reforçar l'amnistia i blindar totalment el terrorisme perquè, tot i que creien que la norma salvava els investigats en les causes que se segueixen a l'Audiència Nacional (AN) contra els Comitès de Defensa de la República (CDR) i 'Tsunami Democràtic', no es refiaven que sorgissin altres procediments que poguessin quedar fora de l'amnistia.

La investigació a 'Tsunami democràtic'



Un dels principals objectius de l'amnistia era emparar l'expresident català fugit i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a la causa on s'investiguen els disturbis suposadament orquestrats per 'Tsunami Democràtic' a la tardor de 2019 en resposta a la sentència del 'procés'.

Tot i això, en les últimes setmanes el jutge instructor, Manuel García Castellón, ha assenyalat a través de les seves resolucions diversos punts prims. Així, investiga la mort d'un turista francès per un infart en el marc dels disturbis desfermats al Prat el 14 d'octubre del 2019, que creu que és directament imputable als responsables dels aldarulls provocats a l'aeroport català.

També ha indicat que les greus lesions que van patir dos policies pels desordres posteriors a la sentència del 'procés' són "incompatibles amb el dret a la vida i integritat física reconeguts a l'article 15 de la Constitució, i l'article 2 del Conveni Europeu de Drets Humans", atribuint a més una intenció homicida als responsables de lesions esmentades.

Així mateix, des del primer moment va posar el focus a la directiva europea 2017/541, que estableix l'obligació dels Estats membre no només de perseguir els actes de terrorisme sinó de castigar-los, i en una altra directiva europea sobre infraestructures clau (com els aeroports) .

Aquesta mateixa setmana, ha intentat estrènyer el setge en posar sobre la taula altres tractats per apuntalar la seva tesi, entre ells el Conveni Internacional per a la Repressió del Finançament del Terrorisme i el Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme, així com els seus annexos sobre seguretat de l'aviació civil.

'El cas Voloh'



En el marc de les esmenes parcials, Junts també proposava incloure els delictes de traïció i contra la pau o la independència de l'Estat i relatius a la defensa nacional, que aquest dimarts s'han quedat fora atès que el Congrés no ha rescatat les esmenes. vives' de la formació independentista.

Aquests delictes han cobrat especial rellevància en la darrera setmana, després que el titular del Jutjat d'Instrucció Número 1 de Barcelona hagi acordat prorrogar sis mesos més la investigació del 'cas Voloh' i s'hagi centrat en la 'trama russa' després d'observar estretes relacions personals entre alguns dels investigats amb individus de nacionalitat russa".

Tot i que Puigdemont no forma part de la llista d'investigats a 'Voloh', els tentacles dels quals han arribat fins a l'Audiència Nacional per nodrir 'Tsunami Democràtic', entre els imputats sí que figura el seu cap de Gabinet, Josep Lluís Alay. I, en aquest cas, algunes de les conductes descrites pel jutge Joaquín Aguirre podrien encaixar en els delictes de traïció esmentats i contra la pau o la independència de l'Estat i relatius a la defensa nacional.

Aquests delictes castiguen, entre altres comportaments, els que, amb la finalitat de perjudicar l'autoritat de l'Estat o comprometre la dignitat o els interessos vitals d'Espanya, mantinguessin intel·ligència o relació de qualsevol gènere amb governs estrangers, amb els seus agents o amb grups , organismes o associacions internacionals o estrangeres".

Un altre dels plantejaments de Junts que ha quedat finalment fora és una mena de 'lawfare' policial que estaria dirigit "la criminalització de càrrecs públics i/o el seu entorn, sempre que no hagin comportat efectivament un increment patrimonial d'origen il·lícit".

Pel que fa als efectes sobre la responsabilitat civil i comptable, Junts també va intentar aconseguir que quedessin "extingides les responsabilitats civils i comptables derivades" dels actes relatius al 'procés', incloses les que estiguessin sent objecte de procediments tramitats davant el Tribunal de Comptes.

La forquilla temporal de l'amnistia



Els de Junts tampoc no han aconseguit que la norma prevegi la forquilla temporal que buscaven, de l'1 de novembre de 2011 al 13 de novembre de 2023. Finalment, el text abasta els fets compresos entre l'1 de gener de 2012 i el 13 de novembre de 2023.

La formació catalana, en concret, ho va justificar com una "millora tècnica" per "incloure totes les actuacions tipificades com a delicte o determinants de responsabilitat administrativa o contractual, vinculades d'una o altra forma, a la consulta del 9 de novembre de 2014 i al referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

Per part seva, ERC va proposar modificar la part de les exclusions pel que fa als delictes de tortures o de tractes inhumans. En concret, els republicans van intentar que quedessin fora de l'aplicació de la llei tots els actes tipificats com a tal, sense necessitat que superés un llindar mínim de gravetat.

"No hi ha una escala de gravetat dels delictes de tortures, tractes inhumans o degradants; o és tracte degradant o no ho és, i, en tot cas, a l'hora de delimitar si ho és o no, els jutges hauran de seguir el criteri jurisprudencial marcat pel TEDH en les sentències recents per identificar quan els actes han de ser qualificats com a tortura o tractes inhumans o degradants i per tant quedar fora del marc objectiu de l'amnistia", van justificar.

A més, ERC va introduir una esmena que proposava que les multes imposades en aplicació de la coneguda com a 'llei mordassa havien de ser "retornades". "Es tracta d'una decisió de naturalesa econòmica que és perfectament reversible i que permetrà restituir la persona o entitat afectada a la situació anterior a la imposició de sancions", van adduir.