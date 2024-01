El líder de Más País, Iñigo Errejón, intervé durant un debat de totalitat del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, al Congrés dels Diputats, el 26 d'octubre del 2022, a Madrid (Espanya).

El nou portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, ha manifestat que queda temps per intentar aprovar la llei d'amnistia i que "tots" s'hauran de moure de cara al fet que la següent votació al congrés prosperi.

Així ho ha traslladat breument als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés, després que els diputats de Junts hagin optat pel 'no' en la votació de conjunt sobre la Llei d'Amnistia.

D'aquesta manera, la proposició de llei no ha superat la majoria absoluta que necessitava per aprovar-se al Ple del Congrés, ja que la formació catalana va complir la seva amenaça de despenjar-se, i el text es remetrà a la Comissió de Justícia per reobrir la negociació i presentar un altre text a l'hemicicle en el termini d'un mes.

"Queda temps i ens haurem de moure tots. Nosaltres sempre hem pensat i votat el mateix", ha desgranat Errejón als mitjans de comunicació a la sortida del ple.

Els comuns retreuen Junts "posar pals a les rodes""



Per la seva banda, la líder dels 'comuns' al Parlament català, Jéssica Albiach, ha defensat que la llei d'amnistia s'hauria d'haver aprovat avui, atès que és “sòlida jurídicament, i carregava contra Junts.

"Posar pals a les rodes, quan tenim una victòria a tocar, només beneficia els que volen venjança i que Catalunya no avanci", ha desgranat.

A les files del grup plurinacional no amagaven la seva decepció amb la votació d'aquesta tarda. Alguns dirigents admetien que el resultat de la votació era un cop per a l'Executiu, encara que esmenable, i compartien que tots s'hauran de moure quan el text torni a la comissió, també en el cas de Junts. De fet, hi ha veus que apunten que culpaven Junts del fiasco amb l'amnistia, a l'apreciar que s'han escampat els nervis davant les últimes decisions judicials.

Aquest matí la portaveu adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha criticat que Junts forci les negociacions sobre la llei d'amnistia "fins a l'últim segon" i s'amagui amb el "joc pervers" de desmarcar-se de l'acord sobre la normativa.

"Portar les negociacions fins a l'últim minut, no en aquesta ocasió sinó com a forma habitual de procedir, jo crec que ho podem definir com a mala política", va retreure la dirigent d'En Comú Podem.