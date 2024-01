Arxiu - L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont @ep

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont ha demanat aquest dimarts una llei d'amnistia més sòlida i sense fissures per frenar la “pulsió patriotera” de jutges i fiscals.

"És el que hem intentat totes aquestes setmanes, fins al final; ningú podrà dir que no hem tingut voluntat d'arribar a un acord. Però no ho hem aconseguit", ha destacat en un missatge publicat a 'X' després que Junts hagi votat contra la proposta de la tramitació de la llei d'amnistia.

Segons Puigdemont, ara disposen d'uns dies per "refer el consens inicial" per aconseguir una amnistia que inclogui tothom, compromís del qual no es mouran, ha avisat.

L'expresident també ha volgut agrair al PSOE la seva disposició a negociar: "D'entrada vull que quedi clar que valorem els esforços realitzats pel PSOE i Sumar per defensar una llei d'amnistia en un context hostil, de violència verbal i de vegades física", ha sentenciat.

A mitges

A més, admet que la llei pactada "hauria estat molt útil en un context de normalitat democràtica, en un país de justícia imparcial", però creu "que aquests esforços s'han quedat a mitges, potser com a conseqüència d'aquest clima irrespirable".

Puigdemont justifica la decisió del seu partit per l'estat del sistema judicial espanyol: "No tinc cap confiança en un sistema judicial que permet aquesta vulneració de drets fonamentals, reiterada durant més de sis anys, cada dia, pràcticament a cada acte i decisió que ens concerneix, amb una impunitat absoluta", ha dit a través del compte de X.

Finalment, sentencia que no aprovarà l'amnistia si no inclou "tothom perseguit per aquesta maquinària de trinxar drets fonamentals en què s'ha convertit -per als catalans independentistes- la judicatura espanyola".