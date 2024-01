Didier Reynders / Arxiu

El comissari de Justícia, el liberal belga Didier Reynders , rebrà aquest dimecres a Brussel·les el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons , en què serà la primera reunió de la mediació assumida per Brussel·les per intentar desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Des de fa dos anys, l'Executiu comunitari crida a les recomanacions sobre l'Estat de dret a Espanya a renovar amb caràcter d'urgència l' òrgan de govern dels jutges i, "immediatament després", abordar una reforma del sistema d'elecció dels vocals per a alinear-ho amb els estàndards europeus i garantir així que els jutges són elegits pels seus parells.

Reynders, que ha fixat un termini de dos mesos per aconseguir "solucions" en el marc d'aquest "diàleg estructurat", ja ha deixat clar que traslladarà al PSOE i al PP que l'Executiu comunitari espera que es compleixin els dos elements recollits a la recomanació.

"(Demanem) no només recompondre'l sinó també reformar-lo", va resumir el comissari dilluns, en declaracions a la premsa, recordant que les recomanacions demanen la renovació amb urgència i que s'abordi a continuació un procés de reforma.

La manera com ordenar aquest procés és ja un dels principals esculls que allunyen el PP i el PSOE perquè els 'populars' reclamen que les dues fases vagin de la mà perquè es compleixi de manera simultània la renovació del CGPJ i el canvi del sistema , mentre que els socialistes s'aferren al fet que el que és "urgent" és desbloquejar els nous nomenaments i "més endavant" discutir sobre la segona etapa.

"Una vegada que hàgim renovat el Consell General de Poder Judicial, que és urgent i imprescindible perquè la justícia funcioni, doncs a partir d'aquí, per descomptat, que podem parlar d'altres assumptes", va dir Bolaños divendres passat des de Brussel·les. , després de rebre la convocatòria de Reynders.

Ja al desembre, el comissari va apostar per començar per la renovació perquè, va dir, per la seva experiència els processos de reforma són més llargs, però va deixar clar que si les parts plantejaven de manera consensuada una alternativa que compaginés els ritmes de la renovació i de la reforma l'examinaria igualment.

EL PP PORTARÀ LA LLEI D'AMNISTIA A LA REUNIÓ

La reunió es produeix un dia després que la proposició de la llei d'amnistia no hagi aconseguit prou suports per a la seva adopció al Congrés dels Diputats --pels vots en contra de Junts-- i hagi de ser remesa novament a la comissió de Justícia per reobrir la negociació del text. Fonts del PP han avançat que el vicesecretari d'Institucional també portarà aquesta llei a la reunió a Brussel·les.

Després del debat i votació, el Grup Popular ha considerat que Bolaños queda "inhabilitat" com a ministre per "callar" al ple mentre "s'insulta els jutges" des de la bancada dels independentistes.

Els populars consideren que aquesta trobada a Brussel·les amb el comissari de Justícia "va de l'Estat de Dret" i això " inclou l'amnistia i el terrorisme ", han indicat les mateixes fonts, que han garantit que "l'amnistia estarà a la reunió ".

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, ja ha assegurat aquest dimarts que és "obligació" del PP "traslladar a Europa tota la informació necessària perquè la Comissió Europea pugui actuar dins del marge de les seves competències".

Des del registre de la proposició de llei al Congrés, Reynders s'ha mantingut a la prudència al·legant que no conclourà la seva anàlisi de l'abast de la norma fins que aquesta hagi conclòs la seva tramitació parlamentària i adopti per tant la seva posició definitiva; tot i que ha subratllat que segueix amb molta atenció la situació i examinarà detalladament si és compatible amb el dret comunitari.

El comissari va sol·licitar informació detallada sobre la proposta al Govern al·legant que havia rebut moltes mostres de "preocupació" per part d'associacions de jutges, polítics i de la societat civil, però ha evitat donar una opinió pròpia fins que el procés acabi i els serveis jurídics de la Comissió acabin la seva anàlisi.