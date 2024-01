Foto: Europa Press

El fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo , al capdavant de la investigació del Ministeri Públic sobre el paper de Tsunami Democràtic en les accions i aldarulls posteriors a la sentència del Procés, ha assenyalat en un dictamen remès al magistrat Manuel García Castellón que els fets són "com menys" constitutius de desordres públics greus.

Així consta en un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press , i en què assenyala que en aquesta causa els delictes encara no han estat concretats "en la seva definició jurídica".

Carballo, després de deixar això clar, entén que és procedent prorrogar la instrucció sis mesos més, tal com va acordar posteriorment el jutge, perquè hi ha "múltiples investigats" i cal realitzar encara "diverses diligències d'investigació" acordades en la interlocutòria del magistrat pel que dirigia la investigació contra Carles Puigdemont.

Cal recordar que després d'aquesta interlocutòria del jutge, Carballo va recórrer directament en apel·lació davant la Sala Penal atès que entenia per una banda que l'Audiència Nacional no és el tribunal competent per instruir la causa i per una altra que del que s'ha investigat en quatre anys no es podia inferir "l'existència d'una organització o grup criminal, ni tampoc el caràcter terrorista que és el que justificaria la competència de l'AN".

En aquest informe, el fiscal també indicava que els indicis contra Puigdemont eren "insuficients" i que els fets recollits en la causa no acreditaven l'existència de jerarquies, ni distribució de funcions entre els investigats, ni l'existència d'un òrgan directiu ni tampoc la perpetració concertada de diferents fets delictius, requisits necessaris segons la jurisprudència del Suprem per valorar que hi va haver una organització criminal.

