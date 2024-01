Guilarte, en un acte del CGPJ. Foto: Europa Press

El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, sospesa dimitir si la mediació del comissari de Justícia de la UE, Didier Reynders, perquè PSOE i PP pactin la renovació de l'òrgan de govern dels jutges (després de 5 anys) finalment fracassa.

Així ho va deixar caure el vocal conservador durant un acte celebrat dimarts 30 passat al CGPJ pel Dia Europeu de la Mediació on va afirmar que, si els bons oficis de Reynders no tenen èxit, tornaria a la seva feina com a professor. "Que vinguin a buscar-me a la Universitat de Valladolid", ha dit, segons han confirmat fonts presents a Europa Press .

Fonts de l'òrgan de govern dels jutges asseguren a aquesta agència de notícies que realment "aquesta és la idea", dimitir com a responsable suplent del CGPJ si aquest nou esforç negociador també descarrila. Tot i això, les mateixes fonts insisteixen que "cal confiar" que la mediació europea funcioni perquè "és una oportunitat que no es pot desaprofitar". I això malgrat que es mostren conscients que el factor clau és la voluntat política del PSOE i el PP.

Cal recordar que l'expresident del CGPJ Carlos Lesmes va llançar el mateix desafiament el setembre del 2022 per forçar la renovació, però després de constatar que els contactes entre socialistes i populars no arribarien a bon port ho va complir i va dimitir un mes després.

A Lesmes el va succeir el vocal progressista Rafael Mozo, per ser el vocal de més edat, i després de la seva jubilació, el 19 de juliol passat, Guilarte va recollir el testimoni seguint el mateix criteri.

Per ocupar la cadira de cap del CGPJ, Guilarte va haver de renunciar als seus treballs com a professor i advocat perquè el càrrec exigeix dedicació exclusiva. De dimitir, el següent a la llista seria el també vocal conservador Wenceslao Olea.