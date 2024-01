La portaveu del PSOE, Esther Peña, durant una roda de premsa a la seu del PSOE a Ferraz, el 22 de gener del 2024, a Madrid (Espanya).

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha qualificat de traïció a Catalunya el vot en contra de Junts que ha paralitzat l'aprovació de llei d'amnistia i ha instat els postconvergents a canviar la seva posició, "no estar sempre tirant-se a la muntanya", bloquejant .

Peña ha defensat que el text que es va votar ahir al Congrés garanteix la seguretat jurídica i la constitucionalitat de la llei. I per això els socialistes no es mouran, segons ha dit, perquè no pensen posar-la en risc davant les exigències de Junts, que per donar el seu 'sí' reclamava el blindatge total davant les acusacions de terrorisme i els delictes de traïció, entre altres, pels quals s?investiga l?expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu entorn.

"Hi ha d'haver una voluntat política clara de girar full i ahir amb la seva posició Junts sembla que va trair els interessos de molts catalans, de Catalunya en general", a la qual "ha fallat", segons ha sostingut aquest dimecres en declaracions a Radiocable .

La portaveu socialista ha titllat d'incomprensible el 'no' de Junts, a qui ha reclamat que recapaciti, ja que per als socialistes la proposta d'amnistia és impecable i "tot el que frega la inseguretat i la inconstitucionalitat no en forma part".

"Crec en la política útil, constructiva, no estar sempre tirant a la muntanya. Això de bloquejar per bloquejar considero que no és la línia correcta", ha apuntat.

Peña ha assenyalat que per al PSOE el que va passar a Catalunya després del referèndum il·legal "no va ser terrorisme", sinó conductes "indesitjables de violència", i per això entenen que no caldria incorporar aquesta excepció que demana Junts.

Així, la portaveu del PSOE ha manifestat que "ningú hauria de tenir por davant de qualsevol resolució judicial futura", després de lamentar que Junts votés el mateix que PP i Vox, que volen "ficar a la presó" els líders independentistes catalans.