Diverses banderes de la Unió Europea, a 3 de gener de 2024, a Madrid (Espanya).

La comissió de Llibertats Civils, Justícia i Interior (LIBE) ha aprovat aquest dimecres una esmena per defensar que les noves regles de la Unió Europea contra la corrupció incloguin la prohibició per als Estats membres de concedir indults o amnisties per delictes de malversació.

L'esmena ha tirat endavant amb 43 vots a favor, 17 en contra i 6 abstencions, segons han informat fonts parlamentàries, i se sotmetrà a votació del ple la segona sessió de febrer, entre els dies 26 i 29, per a la seva adopció definitiva.

"Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per prohibir qualsevol indult o amnistia en benefici dels qui hagin estat considerats responsables de qualsevol de les infraccions penals a què es refereixen els articles 7 a 14 (de la directiva", indica l'esmena de compromís signada per el Partit Popular Europeu (PPE) i el grup de Conservadors i Reformistes (ECR, en què s'integra Vox).

L'eurodiputat del PP Javier Zarzalejos ha assegurat que aquesta esmena posa en evidència el Govern de Pedro Sánchez perquè demostra que a l'Eurocambra "no es concep que s'indultin o amnistin delictes de corrupció". "Una altra derrota de Sánchez", ha escrit en xarxes socials, per part seva, l'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé.

En concret, els delictes recollits en els articles esmentats són suborn al sector públic, suborn al sector privat, malversació i apropiació indeguda, tràfic d'influències, abús en l'exercici de funcions, obstrucció a la justícia, enriquiment per delictes de corrupció i inducció, complicitat i temptativa.

El text que resulti de la votació en sessió plenària serà el mandat negociador que marqui les línies vermelles del Parlament Europeu en la negociació amb el Consell (governs) per a la reforma amb què la Unió Europea vol endurir les normes per als delictes de corrupció.

Els Vint-i-set encara no han acordat la seva posició per abordar aquesta reforma, per la qual cosa és previsible que les negociacions entre les dues institucions no es produeixin fins a la propera legislatura, una vegada passin les eleccions europees del juny d'aquest any.