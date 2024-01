El portaveu i vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper @ep

El portaveu del PP i vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper, ha exigit aquest dimecres al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que aclareixi avui mateix si mantindrà la seva "línia vermella" davant de Junts i la Llei d'Amnistia no inclourà l'alta traïció. Dit això, li ha preguntat si "val la pena" continuar governant amb aquesta "humiliació i descrèdit".

"Sánchez ens ha de dir avui mateix al conjunt dels espanyols si la línia vermella d'ahir serà ja una línia invisible demà perquè en aquest moment només hi ha tres opcions per al senyor Sánchez: O Puigdemont cedeix, o Sánchez s'empassa, o, com diu Junts, colorí colorat", ha emfatitzat en una roda de premsa al Congrés.

Després de la "jornada esperpèntica" que es va viure aquest dimarts al Ple del Congrés amb la Llei d'Amnistia, Sémper ha insistit que és "fonamental" que Sánchez respongui aquestes preguntes "sense dilació": "L'amnistia anirà més lluny incloent-hi l'alta traïció? És el pas següent o no? Entre Puigdemont i senyor Sánchez hi haurà reunió o no n'hi haurà?".

Parla d'una "coalició de govern per la impunitat"



Després d'assegurar que "es pot assolir una investidura sense tenir principis, però no es pot governar Espanya amb mentides", Sémper ha preguntat a Sánchez si val la pena continuar governant amb aquesta humiliació i descrèdit".

"Sánchez sap a què es va comprometre, Puigdemont li va exigir impunitat total i se la va prometre", ha exclamat, per tornar a preguntar al PSOE si l'amnistia anirà més lluny incloent l'alta traïció, si s'arreglaran els problemes amb una reunió entre Sánchez i Puigdemont i si es celebraria fora d'Espanya.

El portaveu del PP ha posat èmfasi que només han passat 76 dies des de la investidura i ha subratllat que "la coalició de Govern per la impunitat està disposada a destruir la separació de poders i l'Estat de Dret", al·ludint als atacs als jutges dels partits independentistes.

Després de criticar el "vergonyós silenci" de la presidenta del Congrés, Franciana Armengol, i del mimistre de Justícia, Félix Bolaños, davant d'aquests atacs a la Justícia durant el Ple, Sémper ha indicat que l'expresident català Carles Puigdemont va parlar ahir de "colpistes amb toga" referint-se als magistrats i està disposat que la llei d'amnistia sigui "la fi de la igualtat dels espanyols davant de la llei".

"El que vaig veure a Barcelona és violència"



En ser preguntat si pot ser considerat terrorisme les protestes i les conductes que es van produir a Catalunya el 2019 després de la sentència del 'procés', Sémper ha assegurat que això ho han de dilucidar els jutges però ha assenyalat que hi ha "una voluntat manifesta per part del Govern" d'embullar-ho tot per caricaturitzar" la posició del PP.

"Assassinar una persona, pegar-li un tret al clatell, posar-li un cotxe bomba, pertany a una dimensió que no és equiparable a res de l'Espanya actual. Punt primer", ha dit Sémper, que ha recordat que "el primer que va parlar de terrorisme va ser el mateix Govern, en aquestes converses conjuntes, parlant que hi havia un terrorisme que no conculcava els drets humans", en al·lusió a l'esmena pactada amb Junts a la Llei d'Amnistia.

Dit això, ha recalcat que el que ell va veure a Barcelona aquells dies del 2019 "és violència" i "persecució" als que no són independentistes. "Violència als carrers, carrers cremant, milers de llambordes i de pedres llançades contra la Policia Nacional", ha ressaltat.

"La violència no es pot relativitzar"



En aquest sentit, ha subratllat que ha vist una "torba acudint als hotels on s'allotjaven els policies nacionals per forçar els propietaris d'aquests hotels perquè s'expulsessin els policies nacionals".

Sémper ha destacat que el mateix Sánchez ha dit llavors que allò "era un delicte de rebel·lió" i "avui els vol indultar". "I això es pot qualificar de moltes maneres, però és inacceptable", ha dit. És més, ha recalcat que "és inacceptable per a la mateixa Catalunya, perquè una terra on la violència es relativitza, per això no pot sortir res de bo".

En aquest punt, ha lamentat que actualment a la política es tendeixi a "relativitzar la violència quan al president del Govern li interessa". "I el que va passar a Catalunya aquests dies no es pot relativitzar. La violència no es pot relativitzar ni es pot minusvalorar", ha conclòs.