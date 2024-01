Vista des de fora de linterior de ledifici de lAudiència de Balears i el Tribunal Superior de Justícia de les Illes.

L?administradora d?una comunitat de propietaris de Mallorca ha acceptat aquest dimarts una condemna d?un any de presó després de confessar que es va quedar amb 52.000 euros procedents de les quotes dels veïns.



La defensa i les acusacions han arribat a un acord de conformitat a la vista celebrada al matí a la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears.



La dona no ingressarà a la presó perquè se li ha concedit una suspensió, sempre que no cometi cap altre delicte en quatre anys i pagui una multa de 740 euros i torni els diners defraudats. Per això, ja ha consignat 32.000 euros i ha acceptat un pla de pagaments a raó de 578 euros mensuals.



Entre els anys 2014 i fins a l'abril de 2019, la dona va exercir com a administradora de la comunitat, i va ser responsable, entre altres funcions, dels comptes on s'ingressaven les quotes dels propietaris i de la realització de pagaments als diferents proveïdors per obres o serveis prestats.



En aquest període, va realitzar diverses disposicions patrimonials dels comptes de la comunitat a comptes de la seva titularitat o que hi estaven gestionats.