Membres de l'ANC contraris a la llista cívica presenten el manifest 'L'ANC ha de continuar sent transversal. No a aquesta llista cívica' - CONTRARIS A LA LLISTA CÍVICA DE L'ANC

Més de 140 membres de l'ANC, entre els quals fundadors, quatre exvicepresidents i exsecretaris de l'entitat, han signat un manifest de rebuig a la llista cívica que la direcció vol impulsar: “Ens divideix”.

"Ens fa perdre el caràcter plural de la nostra entitat, ens divideix i accelera la pèrdua de lideratge de l'ANC en el moviment independentista" de la societat civil, recullen en un manifest que han presentat aquest dimecres sota el títol 'L'ANC ha de continuar sent transversal. No a aquesta llista cívica'.

Entre els signants del manifest hi ha fundadors de l'entitat com Miquel Sellarès i Pere Pugès, els exvicepresidents Josep Cruanyes, Jaume Marfany, Jordi Pesarrodona i Carles Castellanos, i altres noms com el de l'exsecretària Blanca Serra, Lluís Llach, Toni Strubell, Julià de Jòdar i Carles Sastre.

Al manifest sostenen que la llista cívica incompleix els estatuts, la declaració fundacional de l'ANC, el codi ètic i el full de ruta vigent, per la qual cosa també han registrat una denúncia davant del comitè deontològic de l'entitat.

Així, insten els socis de l'entitat a votar 'no' a la consulta sobre aquesta iniciativa que es farà de l'1 al 14 de març.

Després d'acusar el Secretariat de l'entitat de controlar tot el procés de confecció del projecte, avisen que l'aprovació de la llista cívica generaria "una profunda divisió a moltes assemblees de base" i que la pèrdua de la suposada transversalitat de l'ANC pot comportar la desaparició de moltes.

També lamenten que la iniciativa no prevegi primàries i avisen que l?impuls de l?ANC d?aquesta llista cívica comporta una "transgressió" que compromet, segons ells, el caràcter transversal i activista de l?entitat.

"És altament divisiva i amenaça la nostra unitat en un moment molt delicat de la nostra història", afegeixen.

A les portes



La crisi oberta entre la direcció de l?ANC i el col·lectiu que s?oposen a la llista cívica s?ha escenificat aquest dimecres a les portes de l?entitat.

I és que els contraris a la llista cívica havien convocat una roda de premsa aquest dimecres a les 12.00 hores a la seu per presentar el manifest, cosa que no se'ls ha permès.

"A la sala de premsa de l'ANC no es fan rodes de premsa que no hagi convocat directament el Secretariat Nacional i, més concretament, el departament de comunicació", ha traslladat l'equip de premsa de l'entitat independentistes hores abans de la convocatòria de els crítics.