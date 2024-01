Arxiu - La presidenta de Junts, Laura Borràs, atén els mitjans de comunicació durant l'ofrena floral anual a la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que la llei d'amnistia hauria de vetllar pels interessos de 4.000 "represaliats", en lloc de les 1.400 persones que preveu el text que va rebutjar Junts al Congrés aquest dimarts.

"El nostre deure és treballar perquè sigui per a tots i la responsabilitat del PSOE hauria de ser complir el que acordem, que era que fos una llei integral i d'aplicació immediata", ha sostingut en una entrevista de Cuatro aquest dimecres.

En aquest sentit, ha assegurat que Junts treballa "perquè la llei doni cobertura a tothom", al conjunt de persones que s'han manifestat per la independència de Catalunya o han treballat per fer-la efectiva, segons les paraules.

"Ha de sortir aquesta llei perquè així ens comprometem i així seran els nostres vots efectius en aquesta direcció", ha afegit Borràs, que ha afirmat que, segons ell, una llei que començaria malament no poden intentar millorar-la després.

Preguntada pel diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg, que se n'ha anat a Suïssa després de ser vinculat al cas de Tsunami Democràtic, Borràs ha assegurat que "ell també patia per la seva pròpia integritat i el seu futur" i que ja li ha traslladat suport i solidaritat.

"Feta la llei, feta el parany"



Alhora, ha assenyalat que "hi ha jutges que reaccionen preventivament a aquesta llei abans que existeixi, s'estan organitzant, estan fent conferències i estan fent gairebé un manual de com combatre una llei que encara no existeix".

"Feta la llei, feta la trampa, estem veient que hi ha jutges que volen o pretenen fer trampa abans que tinguin una llei", ha lamentat.

Finalment, la presidenta de Junts ha apuntat que per al seu partit és important que la llei sigui "com més sòlida i tan robusta com sigui possible" perquè sigui una llei amb plenes garanties.