El secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, atén mitjans en arribar a una reunió de la Mesa del Congrés, al Congrés dels Diputats, el 30 de gener del 2024, a Madrid (Espanya).

El diputat de Sumar i dirigent d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha advertit que "seria colpisme parlamentari de manual" la possibilitat que el Senat no admetés a tràmit la Llei d'Amnistia, en cas que el Congrés l'aprovés amb la consegüent remissió a la Cambra Alta.

Així ho ha traslladat mitjançant un missatge a la xarxa social 'X', després que el PP hagi defensat la petició d'informes als lletrats del Senat per conèixer els efectes que tindria la no admissió a tràmit de l'amnistia a la Cambra Alta, al·legant que ho fan per "aclarir dubtes" de Vox i que els populars no estan disposats a fer "res que sigui il·legal".

Per la seva banda, Vox vol que el PP paralitzi la tramitació de la Llei d'Amnistia al Senat usant la majoria absoluta, i per això li ha suggerit que l'òrgan de govern de la Cambra Alta declari inconstitucional la iniciativa o la tramiti com a reforma constitucional , per així forçar el Congrés a plantejar un conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional perquè decideixi.

Pisarello ha carregat contra el PP i ha llançat que, com "ja no ho controla com vol", crida al Tribunal Constitucional "càncer de la democràcia", en referència a unes polèmiques declaracions del dirigent popular Esteban González Pons.

"¿Ara pretén que la Mesa del Senat actuï com un TC preventiu, i que bloquegi la discussió de lleis que no li agraden? Ja seria colpisme parlamentari de manual, vaja", ha conclòs el també secretari primer de la Mesa del Congrés.